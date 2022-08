Cómo Raikkonen evitó que Sauber se convirtiera en Red Bull F1

Cargar el reproductor de audio

Red Bull es uno de los equipos de más exitosos de la historia de la categoría reina. La escudería lleva compitiendo como equipo privado desde 2005 y hasta este momento ha conseguido cinco títulos de pilotos, cuatro de constructores y ha ganado un total de 84 carreras

La historia de Red Bull empezó después de adquirir Jaguar Racing, equipo que fue vendido tras el paso sombrío de Ford a los mandos de esta marca, pero cabe recordad que no era la única opción que tenía el gigante de las bebidas energéticas para entrar a la Fórmula 1 en ese entonces.

El director deportivo del equipo Alfa Romeo, Beat Zehnder, reconoció en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the Grid, que Sauber era otra de las opciones de Red Bull.

Ambas marcas estuvieron vinculadas entre 1995 y 2001. El fabricante austriaco era el patrocinador principal de la escudería, pero todo terminó cuando Sauber se negó a poner a Enrique Bernoldi, patrocinado por Red Bull, al volante de uno de sus coches en 2001.

"Red Bull insistió en Enrique, que había pilotado en la Fórmula 3000 en el año 2000", dice Zehnder en Beyond the Grid. "Peter Sauber me pidió que le siguiera toda la temporada. Así que estuve presente en todas las carreras de la Fórmula 3000".

Sin embargo, el brasileño no tuvo muy buenas actuaciones. Pese a que ya estaba en su segunda temporada en la F3000, Bernoldi no pasó del 16º puesto. Solo terminó en los puntos en tres de las diez carreras disputadas.

Zehnder también cuestionó la motivación del piloto: "¿Por qué quería ser piloto de F1? Porque quería entrar gratis en los clubes más importantes. Esa fue mi sensación", explicó.

Al mismo tiempo, Peter Sauber tomó la decisión de darle una oportunidad de probar uno de sus F1 a un piloto entonces desconocido: Kimi Raikkonen, algo que en su momento Zehnder no entendió.

"Todavía no puedo explicar por qué lo hizo. Cuando fuimos en la dirección de Kimi, la idea de convertirnos en Red Bull Racing probablemente desapareció".

Red Bull acabó colocando a Bernoldi en Arrows como compañero de Jos Verstappen. Su punto culminante llegó en el GP de Mónaco, cuando consiguió mantener a raya a David Coulthard en el McLaren durante varias vueltas. Después de un año y medio y 28 carreras disputadas, la trayectoria de Bernoldi llegó a su fin sin conseguir un solo punto. Por otro lado, Peter Sauber se llevó el premio gordo con Raikkonen. Un año y medio después, el finlandés fichó por McLaren y más tarde se convertiría en campeón del mundo con Ferrari.

Todos estos acontecimientos han impedido probablemente que Red Bull celebre a día de hoy sus éxitos en Hinwil. En cambio, los trofeos de la estructura de las bebidas energéticas ahora están ubicados en Milton Keynes, Gran Bretaña.