Racing Point no teme protestas contra su Mercedes rosa

Racing Point optó por seguir el camino de diseño del W10 –con el que Mercedes ganó el título en 2019– con su modelo 2020, para frustración de sus rivales que quedaron descontentos por lo cerca que está de ser un "clon".

El movimiento pareció dar resultado en la pretemporada, ya que Racing Point fue uno de los equipos de mitad de tabla más rápidos, una hazaña que repitió el viernes en los libres antes del GP de Austria de este fin de semana. Sergio Pérez terminó el día en tercer lugar, solo detrás de los dos pilotos de Mercedes, con su compañero de equipo, Lance Stroll, séptimo.

El jefe de Renault F1, Cyril Abiteboul, dijo en abril que "todavía" se estaba preguntando por el chasis de Racing Point, en medio de rumores de que podría presentarse una protesta formal en la apertura de la temporada, prevista en Melbourne antes de su cancelación. Pero Racing Point sigue tranquilo sobre cualquier acción potencial que puedan tomar los equipos rivales en Austria.

"No, en absoluto", dijo Otmar Szafnauer cuando se le preguntó si le preocupaba una posible protesta posterior a la carrera. "No debería sorprendernos que el coche sea rápido, estamos usando el túnel de viento Mercedes, que es probablemente la mejor herramienta en el negocio, tienen una gran correlación, lo que significa que su eficiencia es bastante alta".

“Aprovechamos la oportunidad este año debido a nuestra situación financiera más fuerte para apartarnos de un concepto de alta carga que nos inspiró en Red Bull. Siempre nos vimos comprometidos cuando compramos el tren motriz de Mercedes, incluida la caja de cambios. Diseñan su tren motriz y caja de cambios para llevar un concepto aerodinámico diferente al que estábamos usando, y por lo tanto, ese concepto de alta resistencia al avance tan bien desarrollado por Red Bull no nos funcionó".

“Aprovechamos la oportunidad este año para deshacernos de él. Solo tendría sentido echar un vistazo a lo que Mercedes estaba haciendo si ese es el tipo de concepto que íbamos a usar, y funcionó".

McLaren no presentará protestas contra Racing Point

McLaren ha reiterado que no apoyaría ninguna acción contra Racing Point, y dijo que no hay motivos para hacerlo.

"Por nuestra parte, no hay absolutamente ninguna intención de presentar ninguna protesta porque creo que tampoco hay motivos para ello", dijo el director del equipo McLaren, Andreas Seidl. “Al final, Mercedes y Racing Point han elegido seguir esta ruta, lo que para ser sincero, creo que también tiene espacio en las reglas".

“¿Me gusta? Por supuesto que no. Pero al mismo tiempo es posible dentro de la normativa hacer algo así y tener esta cooperación en términos de compartir la tecnología del túnel de viento, etc. No hay razón para quejarse".

Cuando Motorsport.com le preguntó si Renault consideraba presentar una protesta en Austria, Abiteboul se refirió en el debate sobre los coches cliente en la F1, una práctica que durante mucho tiempo se ha prohibido.

"Es un viejo debate, el debate sobre los coches cliente. Racing Point ha podido llevar eso al extremo este año”, dijo Abiteboul. “Creo que será interesante ver el tiempo por vuelta, porque ha habido mucha especulación basada en las pruebas de invierno. Y como todos sabemos, es muy difícil decir algo de las pruebas de invierno".

“Esta semana han vuelto las carreras. Finalmente tendremos una idea de la competitividad de cada uno. Si Racing Point cumple con las normas, obviamente no tienen nada de qué preocuparse. Pero nuevamente, volver a competir es la prioridad número uno para este fin de semana".

McLaren quiere una aclaración de la normativa

Seidl dijo que aunque McLaren no estaba considerando una protesta, estaba ansioso por que la FIA aclarara hasta qué punto se podían llevar al límite tales colaboraciones.

"Es importante que la F1 ofrezca más aclaraciones para el futuro para asegurarse de que haya ciertas limitaciones en lo que pueden hacer", dijo Seidl. “También respetamos mucho lo que está haciendo Racing Point. Hemos visto en el pasado que son un gran equipo, que siempre tiene bastante éxito con recursos restringidos".

“Prefiero centrarme en nosotros mismos. Sabemos exactamente lo que tenemos que hacer de nuestro lado, el lado de McLaren, para dar los siguientes pasos. Y ahí es donde centro mi energía, junto con la del equipo".

Las actualizaciones técnicas de la F1 2020 en el GP de Austria

Galería Lista Detalle del deflector del Racing Point RP20 1 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Racing Point ha instalado la nueva carrocería que llevó a Australia, pero no tuvo la oportunidad de usarla. La actualización del conjunto de los deflectores es casi idéntica a la que presentó Mercedes en el GP de Japón en 2019. Bargeboard del Mercedes AMG F1 W10 en el GP de Japón 2 / 27 Foto de: Giorgio Piola A modo de comparación, aquí está la ilustración que Giorgio Piola creó cuando Mercedes presentó la actualización por primera vez en Japón. Comparación de los detalles del Mercedes F1 W11 3 / 27 Foto de: LAT Images Mercedes ha rediseñado la aleta del chasis, que ahora es más grande, está más alta y más retorcida, todo lo cual se hace para mejorar el flujo dentro y alrededor de los pontones. Comparación del Mercedes W11 4 / 27 Foto de: LAT Images El pilar del espejo conectado a la cabina del piloto se ha modificado en el W11 como parte del paquete de actualización, con este ahora en forma cuadrada, en lugar de la forma de arco previa. Detalle de refrigeración del Mercedes F1 W11 5 / 27 Foto de: LAT Images Para ayudar a lidiar con el aire turbulento, Mercedes tiene un gran panel en forma de persiana junto a la cabina para ayudar a disipar el calor. Cambió la forma de este para abrir otra salida donde los paneles hacen la transición entre sí. Dependiendo de las temperaturas, que actualmente son más bajas de lo habitual para la época del año, es posible que no se use esta opción. Detalle del alerón trasero del Mercedes F1 W11 6 / 27 Foto de: LAT Images El alerón trasero de Mercedes no solo está montado en el pilar único que el equipo probó en las últimas fases de la prueba de pretemporada, sino que también presenta nuevos endplates, con las paletas sobresalientes más grandes. Comparación del alerón trasero del Mercedes F1 W11 7 / 27 Foto de: LAT Images Aquí hay una comparación de los alerones de nuevos (izquierda) y antiguos para que podamos ver lo radical que es el cambio. Detalle del difusor del Mercedes F1 W11 8 / 27 Foto de: LAT Images En la parte trasera del coche, los canales exteriores del difusor han sido moldeados para alterar el rendimiento. Se ve que están evaluando el flujo debajo del monoplaza con tubos pitot colgando debajo en fila. Comparación del alerón delantero del Renault F1 Team R.S.20 en Australia vs. Austria 9 / 27 Foto de: Giorgio Piola Piola ha ilustrado los cambios que Renault hizo en el alerón delantero, la mayoría de los cuales están centrados en la sección exterior y alteran la forma en que el flujo de aire se mueve a través y alrededor del exterior de la rueda delantera para afectar la estela que crea. Detalle del alerón delantero del Renault F1 Team 10 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Otra comparación de los dos alerones delanteros, la flecha roja resalta el cambio en la forma del footplate; una nueva aleta agregada en la parte superior del footplate (flecha azul); un recorte en la esquina superior trasera del endplate (flecha negra) y un cambio en la forma de la aleta superior (flecha blanca). Detalle del bargeboard del Renault F1 R.S.20 11 / 27 Foto de: LAT Images Como parte de su triplete de actualizaciones, Renault lleva un nuevo juego de bargeboards en Austria, complementado con nuevas aletas estilo hongo encima del footplate serrado en la parte delantera (flecha blanca), aletas guía en el borde exterior del conjunto (flechas rojas ) y más aletas verticales en el suelo al lado de los cortes laterales (flecha azul). Detalle del difusor del Renault F1 R.S.20 12 / 27 Foto de: LAT Images La parte trasera del Renault RS20 muestra el tamaño de la salida de refrigeración trasera para hacer frente a las demandas de altitud del circuito. Esta vista también nos da una buena idea de cómo el flujo de aire que sale desde las aletas del pontón impactaría la cara del neumático trasero. Alerón delantero del Ferrari SF1000 13 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los alerones delanteros de Ferrari, apilados fuera de su garaje esperando la acción de pista del fin de semana. Lando Norris, McLaren MCL35 14 / 27 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El McLaren MCL35 con parafina en la suspensión delantera y el brazo de dirección. El equipo tiene cámaras adicionales montadas en las cápsulas de la barra antivuelco para capturar datos de temperatura de los neumáticos a través de infrarrojos. Alerón delantero de Lando Norris, McLaren MCL35 15 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El extremo frontal del McLaren MCL35. Obsérvese la forma del footplate del alerón delantero que alterará la forma y la velocidad del vórtice que se desprende de la superficie de manera diferente a si fuera continua. Detalle del alerón delantero del McLaren MCL35 16 / 27 Foto de: Giorgio Piola Aquí hay una vista frontal de ese footplate, como lo ilustró Giorgio Piola durante las pruebas de pretemporada. Detalle del difusor del McLaren MCL35 17 / 27 Foto de: LAT Images Una imagen de cerca del McLaren MCL35, que ha sido pintado con dos variantes de parafina para que el equipo pueda recopilar más datos. Lando Norris, McLaren MCL35 18 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Una imagen más amplia del McLaren MCL35 con el difusor pintado con dos tipos de parafina. Charles Leclerc, Ferrari SF1000 19 / 27 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, al volante de su Ferrari SF1000. La cámara está montada en la cápsula de la barra antivuelco del lado derecho del coche. Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 20 / 27 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images En comparación, el SF1000 de Sebastian Vettel está equipado con un conjunto diferente de cámaras, en el que el equipo instaló cámaras infrarrojas adicionales para controlar la temperatura de los neumáticos. Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 21 / 27 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El Haas VF-20 de Kevin Magnussen con otra cámara montada en la parte superior de la cámara frontal izquierda. También se ve la forma del flap trasero superior alrededor del separador del espacio de la ranura. Sergio Perez, Racing Point RP20 22 / 27 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El Racing Point RP20 está equipado con apéndices más grandes al lado de la barra antivuelco que incorporan cámaras infrarrojas para monitorizar las temperaturas de los neumáticos tanto delanteros como traseros. Detalle del suelo del Renault F1 Team 23 / 27 Foto de: Giorgio Piola Un nuevo fondo plano de Renault que incluye modificaciones en los agujeros completamente cerrados paralelos al borde del mismo. Detalle del fondo plano del Red Bull Racing 24 / 27 Foto de: Giorgio Piola Una imagen del fondo plano del RB16 y las ranuras delante del neumático trasero y paralelas a su borde, que ayudan a mejorar el rendimiento aerodinámico al "sellarlo". Esta es la especificación utilizada durante los test de pretemporada, no la nueva que se vio en el reciente 'fliming day'. Detalle del freno del Red Bull Racing 25 / 27 Foto de: Giorgio Piola Una imagen general del conducto de freno delantero de Red Bull con la entrada extremadamente grande que ayuda a recolectar el flujo de aire y distribuir parte de él para enfriar los frenos y el resto, para fines aerodinámicos, expulsando el flujo de aire de la cara de la rueda para alterar la estela que esta genera. Detalle del difusor del Red Bull Racing RB16 26 / 27 Foto de: LAT Images Una imagen de la parte trasera del RB16. Se pueden ver los detalles del difusor, especialmente las multi-extensiones Gurney que lo rodean. Alerón delantero del Racing Point RP20 27 / 27 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Los alerones delanteros de Racing Point apilados en el garaje.

