Racing Point intenta calmar a Stroll

Después de que el antiguo equipo Force India entrara en concurso de acreedores en 2018, Stroll ayudó a liderar un consorcio para comprarlo con la esperanza de volverlo más competitivo.

La inversión ha ayudado al equipo a comenzar a trabajar en algunos planes ambiciosos para el futuro, pero Szafnauer dice que no hay esperanzas de poder hacer grandes progresos de inmediato.

Cuando Motorsport.com le preguntó si Racing Point podía controlar las ambiciosas expectativas de Stroll, respondió: "Siempre digo que personas razonables con la misma información llegan a la misma conclusión".

"En la F1, tienes que tener paciencia. Incluso Mercedes tardó tres años en ganar [una carrera] después de comprar Brawn, y era un equipo que acababa de ganar el campeonato. Red Bull compró Jaguar, y ¿cuánto tiempo tardó en ganar? ¡Cinco años! Así que lleva tiempo".

"Pero tienes razón. Lawrence es ambicioso. No obstante, tiene que entenderlo: no sucede de la noche a la mañana".

"La gente suele decir 'bueno, ahora tienes todo el dinero del mundo. No importa'. Pero no se trata del dinero. Sin el dinero no puedes hacerlo. Pero con el dinero lleva tiempo. Red Bull tenía todo el dinero del mundo. [Dietrich] Mateschitz dijo que hicieran lo que quisieran. Mercedes tenía todo el dinero del mundo".

Si bien Racing Point ha podido invertir en mejorar las instalaciones de su fábrica de Silverstone y tiene planes para una nueva, Szafnauer también tiene claro que el equipo no tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiera.

"No tenemos todo el dinero del mundo", dijo. "Ahora tenemos suficiente dinero como para no frenar las evoluciones que sabíamos que estaban ahí, pero que no podíamos permitirnos. Cuando estás evolucionado el coche, pero no puede fabricar las piezas es devastador".

"Así que eso es lo que tenemos ahora, además, si hay alguien que tengamos que contratar, podemos seguir adelante y contratarlo mientras que antes no podíamos".

"Aun así, tenemos probablemente el presupuesto más pequeño [en F1], pero es que antes estábamos en modo de supervivencia. Ahora no es así, y eso es muy beneficioso para poder planear y poner en el coche las evoluciones que sabes que están disponibles".

