Prost, cansado de solo ser recordado por su rivalidad con Senna

En una larga entrevista concedida a Motor Sport Magazine, el piloto francés reflexionó sobre su trayectoria en la Fórmula 1. Tetracampeón del mundo con 51 victorias, es uno de los más laureados de la historia de esta categoría, pero a veces le cuesta entender la imagen que quedó de él.

"A veces me pregunto cómo me recordarán", confesó Alain Prost. "Puede sonar a broma, ¡pero estoy completamente infravalorado! Lo sé, lo veo, no sé por qué, pero es algo así como mi marca de la casa".

Si las palabras son fuertes y quizá contradictorias con el personaje que conocemos, es porque el galo se arrepiente de algunas cosas, y en particular el de ver su carrera a menudo reducida a su explosiva rivalidad con Ayrton Senna, cuando hay otros tantos grandes momentos que contar antes de su duelo fratricida en McLaren a finales de la década de 1990, pero también después.

"Parece que va a quedar así para siempre, forma parte de la historia", dijo. "A veces no entiendes por qué es tan importante, pero también es algo increíble, así que hay que ser positivo. Mira a mis otros compañeros de equipo, Watson, Arnaux, Cheever, Niki [Lauda], Keke [Rosberg], Stefan [Johansson], Nigel [Mansell], Jean [Alesi] y Damon [Hill], nadie habla de ellos, y he tenido a cinco compañeros campeones del mundo, pero así son las cosas".

"Hoy en día, hay redes sociales y todo el mundo saca vídeos de nuestras peleas, a veces no lo entiendo", reconoció el francés. "Para mí también es una pena, porque lo importante para mí es hablar de mi familia y del trabajo que hemos hecho, incluso cuando estaba en Ferrari, el primer año fue fantástico, la historia humana fue genial. Mi trayectoria no se limitó a dos o tres temporadas".

Una de sus mayores decepciones hasta la fecha se remonta a una época en la que Ayrton Senna aún no estaba en la Fórmula 1, y en la que defendía los colores de Renault: "En 1982 y 1983, sin los errores, deberíamos haber sido campeones del mundo, eso seguro. Es un gran pesar porque era un equipo francés, cuando Renault ganó con Williams, era un motor galo, pero era una escudería inglesa".

La dupla formada por esas dos compañías fue una con la que Alain Prost ganó su cuarto y último título en 1993, antes de colgar el casco. Quizá pudo deberse a que sentía que ya no tenía el nivel para seguir rindiendo así, pero reveló que eso nunca se le pasó por la cabeza: "Siempre, o al menos la mayor parte del tiempo, controlaba lo que hacía, y atacaba cuando debía y cuando quería".

"Nunca me dije a mí mismo que mi nivel estaba bajando, nunca lo sentí así", explicó. "Cuando paré en 1993, seguía sintiendo todo lo bueno que podía ser, para un piloto, tienes que estar al máximo de tus posibilidades cuando se juntan todos los elementos. La psicología desempeña un papel muy importante en el rendimiento, y algunos años fueron más difíciles de lo que merecía, en mi opinión, por diversas razones, aunque siempre he considerado que podría haber sido mejor".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!