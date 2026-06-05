Márquez arranca con 'sorpresa' en Balaton Park

Balaton Park (Enviado Especial).- En la jornada del jueves, el actual campeón se puso el disfraz de corderito para tratar de evitar que nadie le colgara la etiqueta de favorito al triunfo, menos de un mes después de la doble operación a la que fue sometido, y que le dejó en fuera de juego en Le Mans –allí se lesionó el sábado– y en Montmeló, su carrera de casa. "Si lucho por el triunfo o por el podio, es que los demás están haciendo algo mal", soltó, en la conferencia de prensa previa.

Pues bien, a la espera de ver cómo evolucionan las cosas durante la práctica de la tarde, que realizará la criba directa entre la Q1 y la Q2, Marc Márquez deberá ponerle más énfasis en su deseo de rebajar las expectativas. El catalán fue el más rápido en la toma de contacto en Balaton, precisamente dónde lideró por última vez un entrenamiento del viernes por la mañana, el año pasado.

El piloto de Ducati, que sigue centrado en recuperar la fuerza de su brazo derecho, aventajó en algo más de una décima a Raúl Fernández, y en poco menos de tres décimas a Pedro Acosta, el elegido por la marca de Borgo Panigale para que le acompañe en el garaje en 2027. El cuarto más veloz fue Fermín Aldeguer, ya a casi medio segundo de la cabeza y menos de una décima por delante de Fabio Di Giannantonio (quinto).

Pecco Bagnaia (sexto), colocó la cuarta Ducati entre las seis primeras motos, a la vez que Ai Ogura, séptimo, superó, al igual que su compañero (Fernández), a los dos pilotos oficiales de Aprilia; tanto Marco Bezzecchi (noveno) como Jorge Martín (12º).

Buena sesión de Toprak Razgatlioglu en Balaron Park Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Luca Marini fue el octavo y el mejor colocado de entre los representantes de Honda, aunque su mejor giro fue más de siete décimas más lento que el de Márquez. Más destacable que eso fue la décima plaza de Toprak Razgatlioglu, en uno de los mejores inicios de gran premio que se le recuerdan al turco en este, su primer curso en MotoGP. Razgatlioglu fue, además, el mejor de los pilotos de Yamaha, justo por delante de Fabio Quartararo (undécimo).