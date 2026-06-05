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Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Hungría

Márquez arranca con 'sorpresa' en Balaton Park

Marc Márquez dio un paso al frente en el arranque del Gran Premio de Hungría, al adjudicarse el mejor tiempo en el primer ensayo libre del fin de semana.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Balaton Park (Enviado Especial).- En la jornada del jueves, el actual campeón se puso el disfraz de corderito para tratar de evitar que nadie le colgara la etiqueta de favorito al triunfo, menos de un mes después de la doble operación a la que fue sometido, y que le dejó en fuera de juego en Le Mans –allí se lesionó el sábado– y en Montmeló, su carrera de casa. "Si lucho por el triunfo o por el podio, es que los demás están haciendo algo mal", soltó, en la conferencia de prensa previa.

Pues bien, a la espera de ver cómo evolucionan las cosas durante la práctica de la tarde, que realizará la criba directa entre la Q1 y la Q2, Marc Márquez deberá ponerle más énfasis en su deseo de rebajar las expectativas. El catalán fue el más rápido en la toma de contacto en Balaton, precisamente dónde lideró por última vez un entrenamiento del viernes por la mañana, el año pasado

El piloto de Ducati, que sigue centrado en recuperar la fuerza de su brazo derecho, aventajó en algo más de una décima a Raúl Fernández, y en poco menos de tres décimas a Pedro Acosta, el elegido por la marca de Borgo Panigale para que le acompañe en el garaje en 2027. El cuarto más veloz fue Fermín Aldeguer, ya a casi medio segundo de la cabeza y menos de una décima por delante de Fabio Di Giannantonio (quinto).

Pecco Bagnaia (sexto), colocó la cuarta Ducati entre las seis primeras motos, a la vez que Ai Ogura, séptimo, superó, al igual que su compañero (Fernández), a los dos pilotos oficiales de Aprilia; tanto Marco Bezzecchi (noveno) como Jorge Martín (12º). 

Buena sesión de Toprak Razgatlioglu en Balaron Park

Buena sesión de Toprak Razgatlioglu en Balaron Park

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Luca Marini fue el octavo y el mejor colocado de entre los representantes de Honda, aunque su mejor giro fue más de siete décimas más lento que el de Márquez. Más destacable que eso fue la décima plaza de Toprak Razgatlioglu, en uno de los mejores inicios de gran premio que se le recuerdan al turco en este, su primer curso en MotoGP. Razgatlioglu fue, además, el mejor de los pilotos de Yamaha, justo por delante de Fabio Quartararo (undécimo).

Clasificación FP1 del GP de Hungría de MotoGP 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 19

1'38.626

   148.743  
2 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 19

+0.169

1'38.795

 0.169 148.489  
3 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 18

+0.298

1'38.924

 0.129 148.295  
4 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 17

+0.472

1'39.098

 0.174 148.035  
5 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 20

+0.532

1'39.158

 0.060 147.945  
6 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 17

+0.615

1'39.241

 0.083 147.821  
7 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 19

+0.639

1'39.265

 0.024 147.786  
8 Italy L. Marini Honda 10 Honda 20

+0.726

1'39.352

 0.087 147.656  
9 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 19

+0.742

1'39.368

 0.016 147.633  
10 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 19

+0.772

1'39.398

 0.030 147.588  
11 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 19

+0.823

1'39.449

 0.051 147.512  
12 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 19

+0.928

1'39.554

 0.105 147.357  
13 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 18

+0.964

1'39.590

 0.036 147.303  
14 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 22

+1.154

1'39.780

 0.190 147.023  
15 Spain J. Mir Honda 36 Honda 18

+1.192

1'39.818

 0.038 146.967  
16 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 17

+1.200

1'39.826

 0.008 146.955  
17 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 18

+1.269

1'39.895

 0.069 146.854  
18 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 17

+1.357

1'39.983

 0.088 146.724  
19 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 18

+1.407

1'40.033

 0.050 146.651  
20 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 17

+1.854

1'40.480

 0.447 145.999  
21 Spain I. Lecuona Gresini 27 Ducati 20

+2.036

1'40.662

 0.182 145.735  
22 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 18

+3.578

1'42.204

 1.542 143.536  
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