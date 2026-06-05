La FIA y Liberty quieren una solución para los motores de la F1 2027 en España

Se acerca a pasos agigantados la fecha límite para la aprobación definitiva del reglamento de 2027 sobre las unidades de potencia. La FIA y Liberty Media están ejerciendo una fuerte presión para que los fabricantes alcancen un compromiso que satisfaga a todas las partes implicadas.

En concreto, la Federación Internacional del Automovilismo no ha acogido con agrado el repentino cambio de postura de Ferrari y Audi, producido pocos días después de la reunión previa al Gran Premio de Canadá, en la que todos los fabricantes de motores parecían coincidir en la necesidad cambiar las futuras unidades de potencia.

En esa reunión, la FIA había puesto sobre la mesa una propuesta concreta: aumentar el caudal de combustible en un 14%, incrementando así en 50 kW la potencia del motor de combustión y reduciendo al mismo tiempo en 50 kW el componente eléctrico.

Con una relación de 450 kW procedentes del motor térmico y 300 kW del MGU-K, según la FIA habría sido posible eliminar problemas críticos como el superclipping y la gestión excesiva de la batería durante la vuelta de clasificación.

Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA, y Stefano Domenicali, director ejecutivo de F1 Group Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Cuando el paddock llegó a Montreal, la postura de Audi y Ferrari ya no era la misma que se había manifestado apenas una semana antes: los dos fabricantes dijeron que un cambio de tal envergadura requeriría modificaciones significativas en las unidades de potencia, con inevitables implicaciones en materia de fiabilidad, además de tener un impacto evidente en los costes y la gestión interna del trabajo.

En el fondo de este cambio de rumbo estaría, sobre todo, el temor a perder los beneficios del ADUO. En los días posteriores a Canadá y previos al fin de semana de Montecarlo cobró fuerza una solución alternativa que, al menos sobre el papel, permitiría alcanzar la proporción 60/40 entre potencia de combustión interna y eléctrica sin requerir modificaciones demasiado grandes en las unidades de potencia, que ya se encuentran en una fase avanzada de desarrollo.

Mientras tanto, la Comisión de Fórmula 1 ya ha aprobado una reducción de la carga aerodinámica de los monoplazas de 2027. Se habla de un recorte de entre 40 y 50 puntos, con el objetivo de reducir la resistencia aerodinámica y disminuir así las velocidades en las curvas, favoreciendo las fases de recuperación de energía.

Al combinar esta medida con un aumento del flujo de combustible limitado al 5%, se considera posible reducir de manera significativa el fenómeno del "lift and coast" sin intervenir de forma drástica en la arquitectura de las unidades de potencia.

Sin embargo, el margen de tiempo para llegar a un acuerdo se ha reducido ya al mínimo. Sea cual sea la dirección elegida, deberá definirse rápidamente. La FIA y Liberty Media esperan alcanzar una posición común ya antes de que termine este fin de semana, para poder someter el paquete definitivo a aprobación durante el Gran Premio de España.