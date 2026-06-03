En Le Mans, hay un secreto a voces: "Pasamos mucho tiempo hablando del BoP"

En las 24 Horas de Le Mans y en el WEC, "Hypercar" es sinónimo de BoP. Este sistema de equilibrio de rendimientos es el ADN mismo de la categoría que sucedió a la LMP1 y que ha convencido a numerosos fabricantes para que se incorporen, ya sea a través de la plataforma técnica LMH o de la LMDh.

No obstante, el tema del BoP ha cobrado una enorme importancia en los últimos años, antes de que los propios organizadores intentaran reducir los debates al respecto.

Así, desde hace ya varias temporadas, el reglamento prohíbe a los participantes "comentar o intentar influir" en el BoP. En 2026 se dio un nuevo paso cuando la FIA y el Automobile Club de l'Ouest decidieron dejar de hacer público el Balance of Performance antes de cada prueba.

A pesar de la polémica que esta decisión pudo provocar, los máximos responsables mantienen firmemente su postura, convencidos de que era hora de calmar las tensiones y el revuelo en torno a un tema que, en realidad, es más complejo que una simple tabla con datos que varían de una carrera a otra.

Al ser preguntado por Motorsport.com sobre el secreto, ahora bien guardado, en torno al BoP, el presidente del ACO, Pierre Fillon, quiso aclarar y asumir esta decisión.

"Es un tema delicado, al que se le dedica demasiado tiempo", opina. "Ya saben, este BoP es sin duda alguna la clave del éxito y el atractivo para todos los fabricantes, porque es una forma de controlar los costes".

"Para los consejos de administración que financian todos estos programas, saber que con tal presupuesto podrán completar la temporada, disputar el campeonato y tener la posibilidad de ganar sin que tengamos que volver constantemente a pedirles más presupuesto, hace que este BoP sea extremadamente importante".

El BoP contaría menos de un 30% en el resultado final

El BoP no será un tema de debate en Le Mans... Foto de: Alexander Trienitz

Pierre Fillon también insistió en la razón de ser de este sistema, al que se adhiere todo fabricante que se compromete con pleno conocimiento de causa, pero también en relativizar su alcance en el resultado final de las carreras.

"Nuestro objetivo es equilibrar los coches entre sí para dar a todos las mismas oportunidades de ganar", recuerda.

"Pero en el resultado de una carrera, el BoP quizá sea un 20% o un 30%: la estrategia, la conducción, la elección de los neumáticos, el tiempo de parada en boxes, la atención al detalle, el hecho de no descuidar nada para ganar una carrera... todo eso sigue siendo más importante cuando los coches salen a la pista".

"Por eso creo que se dedica demasiado tiempo a hablar de este BoP, que a veces no es más que una excusa cuando no se gana, cuando en realidad no es así. La realidad es que sigue siendo una carrera, y para ganar una carrera está bien tener una base sólida con el coche, pero hay todo lo demás a su alrededor", concluyó el presidente del ACO.