La 'norma Márquez' para entrar al pitlane llega oficialmente al reglamento de MotoGP

El Mundial de MotoGP ha dado un paso definitivo para tratar de evitar un incidente como el de la carrera sprint del Gran Premio de España en Jerez, lo que supone que Marc Márquez ha vuelto a forzar, con sus inteligentes actuaciones, un cambio o una aclaración del reglamento, algo que ya se había vislumbrado con un pequeño apéndice aclaratorio en la visita del campeonato a Le Mans.

En la sprint del GP de España, Márquez se fue al suelo en la última curva, cuando rodaba en cabeza de carrera y cuando la lluvia empezaba a arreciar sobre el Circuito de Jerez. El vigente campeón del mundo aprovechó el incidente para cambiar sus planes, porque de querer seguir en carrera pasó a cambiar la marcha para entrar al pitlane de una manera controvertida, cruzando la línea blanca continua que lo delimita por el exterior, con el objetivo de cambiar de moto cuanto antes en base al procedimiento 'flag to flag'.

La jugada le salió redonda, puesto que acabó ganando aquella carrera, siendo su segundo y último triunfo en lo que va de curso hasta la fecha. Sin embargo, la acción levantó polvareda, al entrar en el pitlane de una manera completamente inusual. Pero el #93 evitó la sanción tanto por su manera de actuar (dejó que todos los pilotos que le precedían entraran en la calle de boxes antes que él para hacerlo de manera segura) como por la redacción del reglamento (la circular de Dirección de Carrera específica para este fin de semana solamente estipulaba que no se podía cruzar la línea continua interior del pit).

A pesar de que escapó sin penalización, Dirección de Carrera de MotoGP tomó nota, y actualizó la circular en el posterior GP de Francia, estipulando que la única forma correcta de entrar en boxes y evitar sanciones (por más que se perdiera tiempo) era por dentro de ambas líneas blancas de la entrada al pitlane. Sin embargo, esa aclaración no formaba parte del reglamento, algo que sí ocurrirá desde el Gran Premio de Hungría de este fin de semana.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La Comisión de Grandes Premios se ha reunido en Balaton Park y ha confirmado la entrada de la 'regla Márquez' en la normativa: "Los procedimientos de [entrada] al pitlane se han actualizado formalmente en el reglamento, en consonancia con el protocolo de Dirección de Carrera emitido antes del Gran Premio de Francia", explicaron en la mañana de este viernes.

"En todas las sesiones en pista, incluidas las carreras, la única entrada y salida permitida al pitlane es utilizando el punto y la ruta de entrada/salida designados, definidos por la línea blanca discontinua, siguiendo el carril de entrada al pitlane y cruzando el punto de cronometraje de entrada al pitlane designado".

"En todos los casos, se aplica la información específica [circulares] emitida por Dirección de Carrera para cada circuito, en la que se definen los caminos prohibidos [para entrar]. En caso de que no se cruce la línea blanca discontinua, o no se utilice el carril de entrada/salida al pitlane en su totalidad, los comisarios podrán imponer las sanciones que consideren oportunas", cerraron.

De esta manera, solo se podrá entrar y salir de la calle de boxes por los carriles estipulados y sin superar las líneas blancas continuas en ningún caso, según indica la GP Comission, un organismo integrado por Paul Duparc (FIM), Mike Webb (IRTA, asociación de equipos), Biense Bierma (MSMA, asociación de constructores) y Carmelo Ezpeleta (presidente de MotoGP SEG, antigua Dorna), en presencia de Jorge Viegas (presidente de la FIM), Carlos Ezpeleta (MotoGP SEG), Corrado Cecchinelli (director de Tecnología), Paul King (director del CCR de la FIM) y Dominique Hebrard (director técnico de la CTI de la FIM).

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