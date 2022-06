¿Cuál es el principal diferenciador de la Fórmula 1 en 2022?

Cargar el reproductor de audio

El hecho de que McLaren haya tenido un buen rendimiento en los circuitos de alta velocidad en los últimos años se refleja en el doblete conseguido en el Gran Premio de Italia 2021.

Conscientes de que esa fortaleza iba de la mano con una clara debilidad en las curvas más lentas, el equipo de Woking tenía como objetivo cambiar las características de su coche con la entrada del nuevo reglamento de la Fórmula 1 para 2022, para así dejar de depender de las curvas rápidas.

En principio, parece que McLaren ha conseguido ese objetivo con el MCL36: "De alguna manera hemos compensado las diferencias de velocidad en los diferentes tipos de curva", dijo el director técnico de la escudería británica, James Key.

"Somos fuertes en las curvas de velocidad media. No diría que las curvas rápidas son una debilidad, pero ya no destacamos tanto en ese sentido, diría que ahora estamos en la zona media. Pero en las curvas lentas ya no estamos en la complicada situación que teníamos antes, cuando no podíamos hacer que el coche hiciera lo que queríamos".

"A través de la nueva normativa y del diseño, hemos encontrado direcciones que definitivamente han mejorado nuestro rendimiento a bajas velocidades", dijo el director técnico.

"Algunos tipos de curvas todavía nos tienen algo perdidos, pero ya no tenemos este desequilibrio de ser muy fuertes en las de alta velocidad y ser muy débiles en las de baja velocidad".

Y eso, según James Key, es muy importante en la Fórmula 1 moderna, ya que el rendimiento en la zona de alta velocidad cada vez es más similar para todos los equipos, por lo que destacar en ese sentido es realmente complicado, mientras que hacerlo a baja velocidad marca la diferencia.

"Ahora las curvas de baja velocidad son el claro diferenciador de rendimiento, debido a que la alta velocidad se vuelve cada vez más fácil con la carga aerodinámica de los coches", dijo el director técnico del equipo de Lando Norris y Daniel Ricciardo.

Y pese a que las curvas lentas ya no son la gran debilidad de McLaren, según James Key, la escudería todavía tiene mucho trabajo por hacer para llegar a ser realmente competitivos: "Todavía no somos perfectos a baja velocidad, pero tampoco es nuestra gran debilidad, como sí lo era estos últimos años", concluyó.