Cómo las presentaciones de los coches pueden mantener el auge de la F1

Hace solo unos años, las presentaciones de los coches de Fórmula 1 se volvieron un arte en extinción, sobre todo porque se convirtieron en algo secundario: dejaron de importar las apariciones de las 'Spice Girls', así como se dejaron de lado las carreras de demostración que se disputaban en las primeras citas del calendario. Lo cierto es que los monoplazas pasaron a revelarse el primer día de pruebas de la pretemporada, mientras se enviaba un mero comunicado de prensa anunciando el diseño creativo y técnico del nuevo coche, el cual nadie leía.

Pero, como otro pequeño indicador del auge actual de la popularidad de la F1, las presentaciones han vuelto a cobrar importancia en la categoría reina. En estos tiempos de "más es más", hay mucho interés por cualquier tipo de espectáculo.

Como es lógico, la pandemia obligó a hacer presentaciones virtuales, y hay gente que se ha acomodado a los simples actos online. Muchos se conforman con renders digitales del coche, y con ver un vídeo editado de mala manera por razones de falta de tiempo, coste y recursos. Otros, sin embargo, optan por la escenificación y las conferencias de prensa que tienen lugar en salas frías con mucho eco. Pero sigue siendo una mejora con respecto a las vagas presentaciones que se hacían hace unos años.

AlphaTauri ha mejorado enormemente su estrategia, y actualmente está preparada para vivir un cambio de rumbo. En 2022, cuando tuvieron lugar los mayores cambios en el reglamento de toda la historia de la Fórmula 1, el AT03 se presentó al mundo en lo que a posteriori se convirtió en un destile de moda para la marca de ropa.

Sin duda, el equipo gráfico se lo debió de pasar en grande cuando creó la presentación virtual. Sin embargo, fue bastante extraña y no daba ningún tipo de información sobre el monoplaza. Nadie hablaba, no había aficionados ni medios de comunicación. Alguien se limitó a darle al botón de "publicar" en YouTube. De todas formas, si se leían los comentarios del vídeo, se podía observar que el público se alegró de que no hubiesen preguntas y respuestas ensayadas con Pierre Gasly y Yuki Tsunoda.

Para la presentación del AT04 AlphaTauri irá más allá, y lo hará en Nueva York. Aunque en el anuncio oficial se indica que el acto del 11 de febrero será más bien una presentación de la carrocería y que no habrá tanto 'show', (aunque la foto que acompañaba al anuncio era de un coche cubierto en el puente de Brooklyn), el lugar por sí solo es digno de mención.

Habrá que evitar pensar que la escudería ha optado por lo fácil. Esta vez, el equipo se dirige a un país en el que la F1 no había conseguido abrirse camino hasta hace unos años. Franz Tost y compañía se dirigen a la ciudad más reconocible del mundo.

Probablemente sea demasiado esperar que cierren Times Square para que Tsunoda y su nuevo compañero de equipo, Nyck de Vries, hagan unos donuts. Pero el simple hecho de presentarse en Nueva York, o en cualquier otro lugar emblemático para despertar el interés, sigue siendo una prueba de que la F1 y sus equipos han dado un paso más allá en cuanto a la visión de marketing.

Esto lleva a preguntarnos cuál sería el lanzamiento perfecto de la F1, sobre todo desde el punto de vista del departamento de marketing y del personal que se encarga de las redes sociales, ya que miden el éxito en función de la participación. Los periodistas, por su parte, seguramente deseen contar con más tiempo para entrevistar a los pilotos y a los diseñadores. Muchos quizás descartarían la importancia de la identidad y el reconocimiento de la marca, y en su lugar exigirían una decoración totalmente diferente cada año. Pero, ¿cómo debería ser una buena presentación de un coche de F1?

A priori, los equipos deberían identificar aquellas ciudades donde la F1 no sea tan conocida. Las cifras de espectadores de cada lugar ya ofrecen una orientación sobre dónde hay interés por el Gran Circo.

Si a ello le sumamos el hecho de contar con publicidad en las estaciones de autobús y de tren que crucen el centro de las ciudades, no hay razón para no esperar que miles de personas se sumen al mundillo del motor.

Aunque es frustrante ver que tantos equipos siguen confiando en los V8, los cuales están obsoletos desde hace casi una década, no estaría mal que los nuevos aficionados se fueran a casa con los oídos todavía zumbando. Solo hay que ver la reacción de la gente ante las carreras que hizo Red Bull en Las Vegas a finales de 2022. Arrancar un F1 en un escenario como ese es algo que despierta interés.

Si las presentaciones en ciudades menos accesibles significa que los medios de comunicación tradicionales no asistirían a los eventos debido a los desplazamientos (hay que proporcionarles una convocatoria online), solo hay que repartir invitaciones a las cabeceras locales, y llenar los asientos del auditorio con aficionados.

Un dato curioso es que en las ruedas de prensa que se celebraron durante la pandemia antes de dar comienzo a las diferentes temporadas, los niños de los países a los que acudía la F1 hacían preguntas a los pilotos. Esto mismo se podría hacer con los lanzamientos de los coches. Aunque a priori pocas personas se interesen por la F1, las consecuencias solo pueden ser positivas, sobre todo porque la categoría se haría más conocida.

Sí, añadir más vuelos al calendario solo suma gastos y quejas sobre los actuales planes de la F1. Pero si los costes de las presentaciones de los coches quedasen fuera del límite presupuestario, equipos como Ferrari, Mercedes, Red Bull, Alpine, Aston Martin o McLaren podrían permitirse gastar más de la cuenta. A ello habría que añadir un par de puestos de merchandising, así como prohibir a los equipos que generasen expectación durante una presentación de más de 20 minutos, para que luego únicamente enseñen una maqueta pintada. Puede que así los lanzamientos de los monoplazas lleguen a buen puerto.

