Verstappen explica por qué ignora "deliberadamente" a la F1

El actual tricampeón del mundo de Fórmula 1 ha reconocido en varias ocasiones que, más allá de su pasión por pilotar coches de la máxima categoría, no está demasiado interesado en todas las noticias y rumores que rodean al 'Gran Circo', algo que le ha llevado por iniciativa personal a ignorar "deliberadamente" todo lo que sucede cuando no hay carreras o acción en la pista.

Una vez concluida ya la temporada 2023, con la mente ya alejada de los circuitos y pensando en las vacaciones de invierno, Max Verstappen explicó la razón por la que ni le interesa la F1 fuera de su faceta como piloto: "Siento que lo que hago en mi vida privada no tiene nada que ver con esto".

Al contrario que muchos pilotos que siguen 100% centrados en la Fórmula 1 cuando no están en la pista, ya sea a través de sus redes sociales, realizando entrevistas o vinculados de una forma u otra, el piloto de Red Bull prefiere no hacerlo. ¿Por qué? Él mismo lo explica.

"Tampoco sigo demasiadas cuentas ni personas que estén relacionadas con la Fórmula 1. Ignoro deliberadamente muchas noticias de F1 y luego, en cierto momento, desaparece de mi vida".

"En realidad, sólo sigo a otros deportes y atletas, también para crear un mejor equilibrio en mi vida. No quiero saber todo lo que pasa en el paddock, sobre todo cuando estoy en casa", dijo.

Como es conocido ya por casi todo el mundo, Max Verstappen desde hace mucho tiempo está en una relación con la exnovia de Daniil Kvyat, Kelly Piquet. Debido a ello, su padre, Nelson Piquet, otro tres veces campeón del mundo de F1, comparte mucho tiempo con el holandés, aunque asegura que en ningún momento hablan de lo que sucede en el 'Gran Circo'

"No hablamos en lo absoluto de deportes de motor", declaró Verstappen. "Él ya ha hablado de esto más que suficiente durante toda su vida. Llega un momento en el que ya no te apetece y ya no hablas más de ello. Lo entiendo, hay más cosas en la vida", concluyó Max Verstappen.

