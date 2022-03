El plan conservador de Aston Martin en la Fórmula 1

Cargar el reproductor de audio

El exdirector de BMW Motorsport ha comenzado a trabajar esta semana junto a Aston Martin en F1, después de anunciar su contratación el pasado 14 de enero.

Para empezar, Mike Krack reconoció que las instalaciones de Aston Martin son "increíbles". Dicho eso, también se mostró muy sorprendido por la cantidad de personal que tiene la estructura, mucho más numeroso de lo que había tenido en sus cargos anteriores en BMW y Porsche.

Además, actualmente el equipo está construyendo un enorme campus completamente nuevo junto a la base actual del equipo de Silverstone, un lugar en el que esperan construir los éxitos futuros de la escudería de Fórmula 1.

Sin embargo, Krack explicó que su primera tarea será conocer al equipo y al personal clave.

"Sí, es increíble. Ya había venido aquí un par de veces antes de empezar a trabajar. Pero cuando ves que se está construyendo este enorme edificio nuevo, es increíble, tiene que serlo".

"Creo que tengo que afrontar esto de una manera humilde, primero tengo que venir aquí y entender cómo funciona este equipo. Porque no debemos olvidar que el 'Team Silverstone' es un gran equipo, durante todos estos años siempre han tenido un rendimiento por encima de sus posibilidades".

"Será importante averiguar dónde están las fortalezas de la escudería, y dónde podemos mejorar, o dónde podemos fortalecer algunas de las debilidades que existan".

"En este momento tengo muchas conversaciones con todo el personal, con los líderes del equipo y de cada departamento, para comprender cómo trabajan en general, cómo funciona el sistema".

"Creo que sería una tontería llegar aquí el primer día, intentar darle la vuelta a todo y reorganizarlos. Es obvio que el equipo tiene un buen historial, solo necesita un par de cosas más para poder dar los próximos pasos".

"Pero eso no se consigue poniendo todo patas arriba. Así que tengo un plan conservador, intentaré aprender tanto como sea posible y luego incorporaré mi filosofía y mi pensamiento, siempre tiene que ser un trabajo en equipo positivo, porque entonces la motivación viene por sí sola".

"Aunque he visto que la gente aquí está extremadamente motivada, de verdad. Así que solo es cuestión de canalizar todo eso de forma adecuada".

Mike Krack también quiso dejar claro que en este momento no planea la contratación de personal clave proveniente de sus trabajos anteriores, una estrategia que sí que siguieron otros directores como es el caso de Jost Capito nada más aterrizar en Williams.

"No tengo planes de fichar gente nueva. No tengo una lista de nombres que quiera traer aquí. Lo que tengo es una red de Porsche, BMW y otros lugares, pero la comunidad de automovilismo que conocemos no es muy grande".

"Así que creo que es muy importante poder tener una idea sobre quién de estas personas podría ser un activo positivo para este equipo aquí y quién no".

"Una estructura OEM es un poco diferente a un equipo de F1. Y no todas las estructuras que trabajan bien con una estructura OEM, funcionan bien en un equipo de F1, porque son bastante diferentes".

"Entonces, bajo mi experiencia, creo que solo hay un par de personas que que son muy, muy buenas. Pero creo que sería un error venir aquí y decir que tenemos que traer a este, este y este. Es más importante conocer qué estructura tenemos aquí. ¿Cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades?", concluyó el de Aston Martin.