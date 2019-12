Pirelli y sus test secretos de cara a 2020

9. Jacky Ickx - 8 victorias

5 / 12

Foto de: LAT Images

Pilote emblématique des années 1960 et 1970, Jacky Ickx aura été couvert de gloire en Endurance (six victoires au Mans) et en rallye-raid (vainqueur du Dakar 1983). Mais en Formule 1, le titre lui aura échappé. En 1969, chez Brabham, il se heurte à un Jackie Stewart quasiment intouchable et est un vice-champion lointain. En 1970, au sein de Ferrari, il se trouve de nouveau confronté à un adversaire redoutable : Jochen Rindt. La saison du Belge tarde à se lancer réellement et, quand il gagne enfin, l'Autrichien trouve la mort à Monza. Devant lutter contre un fantôme lors des quatre derniers GP, Ickx s'incline de cinq points face à Rindt, sacré à titre posthume. Avec huit victoires en 114 départs, son pourcentage de succès est de 7,02%, meilleur que sept des 33 Champions du monde.