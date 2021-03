Las pérdidas de la F1 en 2020 no preocupan a Liberty Media

Liberty anunció el viernes que los ingresos de la F1 cayeron un 44% de 2019 a 2020, lo que se traduce en una importante pérdida operativa de 386 millones de dólares (320 millones de euros) y menos ingresos repartidos entre los 10 equipos.

Maffei sigue confiando en que los resultados financieros mejoren en 2021, a medida que los espectadores vuelvan a los eventos y aumenten los ingresos por las tasas de promoción de las carreras.

Liberty se ha visto muy afectada por la COVID-19, ya que sus otras divisiones –sobre todo el equipo de béisbol Atlanta Braves y la empresa de promoción de conciertos Live Nation– también han perdido ingresos.

"Creo que una de las cosas de formar parte del grupo Liberty es que tenemos la capacidad de mirar al futuro y ser reflexivos con el beneficio de nuestras empresas operativas", dijo Maffei en una conferencia con analistas de Wall Street.

"El balance de la F1 es muy, muy fuerte. Creo que los niveles operativos que tenemos en nuestros acuerdos están bien. Así que no estoy realmente preocupado por el balance".

Maffei dijo que todos los negocios de Liberty estarán listos cuando el mundo salga de las restricciones por el coronavirus: "Ciertamente no estamos en el negocio de la bola de cristal exactamente".

"Pero sí estamos en el negocio de intentar prepararnos para asegurarnos de que nos beneficiamos cuando todo se abra, y de que estamos preparados si eso no ocurre al ritmo que nos gustaría".

Maffei admitió que aunque los aficionados vuelvan a las carreras de F1 en 2021, no será en el número habitual durante toda la temporada. Eso, a su vez, afectará inevitablemente a los ingresos de los promotores de las carreras.

"Vamos a tener una variedad de alternativas en las que los aficionados estarán hasta cierto punto", dijo. "Y no creo que sea sí o no; no vamos a pasar necesariamente de cero a 100".

"Pero estaremos en algún punto potencialmente intermedio. Así que soy más optimista a medida que avancemos hacia el final del año y creo que llegaremos al 100% de la capacidad. Creo que los ingresos de promoción seguirán siendo reducidos en 2021, en comparación con lo que tendríamos en un año no pandémico. Tendremos audiencias restringidas, y aficionados limitados en algunos de nuestros eventos".

"No estamos aquí para hacer un pronóstico, en parte porque parte de esto todavía está en el aire, flotando alrededor. Definitivamente se verán afectadas las cantidades de gente que veremos".

Maffei confía en que los ingresos por retransmisión de la F1, que recibieron un golpe debido a la reducción del calendario en 2020, vuelvan a los niveles habituales en 2021.

"Esperamos un flujo de ingresos de transmisión bastante normal a la luz de nuestras 23 carreras", dijo. "De nuevo, no hay una bola de cristal sobre cómo se desarrolla exactamente la COVID. Pero nuestro objetivo era tratar de aliviar el dolor en 2020, en la medida en que, con razón, tuvimos que hacer concesiones a algunos de nuestros organismos de radiodifusión. Nuestro objetivo es traer el 2021 de vuelta a la normalidad".

"Esa es nuestra esperanza y nuestra expectativa. Pero la COVID podría cambiar eso, lo advierto".

De cara al futuro, Maffei insistió en que el nuevo Pacto de la Concordia acabará generando una mayor cuota de ingresos para la F1, a medida que aumenten sus beneficios.

"De cara al futuro, con el nuevo Pacto de la Concordia tenemos una estructura que a medida que aumentamos la rentabilidad, tenemos la oportunidad de recuperar parte de lo que históricamente gana la F1. Con el paso de los años, las tarifas se vuelven un poco más atractivas para nosotros", apuntó.

"Si llegaremos a eso en 2021, dados los riesgos en torno a la pandemia, no estoy tan seguro, pero en los años venideros, a medida que sigamos teniendo un negocio totalmente sano, sí creo que nuestra parte del margen aumentará ligeramente".

¿Cuánto les cuesta a los equipos inscribirse en la F1?