Ocon insinúa que su combo de golpes fue por Bottas... ¡y Alonso!

Con el inicio de la carrera del GP de México 2021 de Fórmula 1 llegó el caos. Primero, con el adelantamiento de Verstappen a los Mercedes gracias a una brutal frenada en la curva 1, y luego con un trompo de Bottas que provocó un Daniel Ricciardo que llegó muy pasado a ese primer giro.

Vuelve a verlo Vídeo: la increíble salida de México; Verstappen líder y Bottas KO

Valtteri Bottas se quedó mirando en dirección contraria mientras a su alrededor pasaban coches, y después de eso llegó un muy llamativo accidente doble. Ocon golpeó con su coche al AlphaTauri de Tsunoda y al Haas de Mick Schumacher, elevando ambos monoplazas y provocando el abandono de los dos al instante.

Vídeo: el increíble doble accidente de Ocon con Tsunoda y Mick Schumacher en México

Aunque él arruinó la carrera de Mick Schumacher y Yuki Tsunoda, cuando le preguntaron por lo ocurrido, Esteban Ocon dio una curiosa explicación implicando a otros pilotos.

"Creo que lo primero es probablemente... sí, que fue provocado por Bottas", comenzó el de Alpine. "Luego estaba Fernando acercándose por el lado derecho. Así que obviamente empujó a Mick hacia mí. Y luego tenía a Yuki ahí con poco espacio. Por mi parte no podría haber hecho mucho más".

El galo insistió en que no pudo evitar el doble golpe de ninguna manera: "Lamento que hayamos chocado así. Pero sí, no había nada que pudiera haber hecho. En realidad, cuando hay tres coches en la misma curva nunca sale bien. Así son las cosas, pero volviéndolo a mirar, no creo que todos hubiéramos sobrevivido si hubiéramos hecho algo diferente. Simplemente tres coches no pueden hacer esa curva".

Antes del incidente de Ocon con el Haas y el AlphaTauri, Fernando Alonso tuvo que esquivar a Bottas de manera magistral (y algo afortunada), lo que provocó que acabara por la parte derecha de la pista, como mencionó Ocon.

Más allá de esa acción concreta, Esteban resumió la carrera diciendo que no fue "la más fácil" del año, pero sacó aspectos positivos.

"Evidentemente, lo sabíamos saliendo desde atrás con la penalización del motor. Pero creo que hay muchas cosas positivas que sacar de la carrera".

"En primer lugar, creo que hoy realmente mostramos un enorme espíritu de lucha. Hubo algunos buenos adelantamientos en bastantes ocasiones. Así que estuvo bien. El ritmo del coche fue bastante bueno en la carrera, probablemente mejor que todo el fin de semana. Los problemas que tuvimos en clasificación fueron mucho menores en la carrera, y eso es algo bueno".

Y aunque AlphaTauri se escapa en el campeonato de constructores, Ocon celebró que Alonso acabara en los puntos: "Al final no todo es negativo. Y también hay algo positivo en que logramos puntuar con Fernando. Así que sí, no fue el mejor fin de semana, pero hay muchas cosas que podemos sacar. Y solo faltan unos días para volver a correr en Brasil, así que podemos borrar este fin de semana bastante rápido".