Norris no entiende por qué no sancionaron a Verstappen y a él sí

La acción entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil 2021 continúa dando que hablar, al producirse a poco del final de un campeonato que, muchos años después, se jugarán hasta la última bandera a cuadros dos pilotos de diferentes equipos.

Esta vez fue Lando Norris quien quiso dar su punto de vista, y es que el británico pasó por una experiencia similar a lo que ocurrió entre los dos aspirantes al campeonato en una cita de esta misma temporada.

En el Gran Premio de Austria, el de McLaren estaba luchando por posición con Sergio Pérez, y al llegar a la curva 4, el mexicano se tiró por el exterior, mientras que el inglés mantuvo su monoplaza por el interior.

Ninguno de los dos aflojó, y el resultado de eso fue que el Red Bull acabó por la grava perdiendo varias posiciones. En ese momento, ambos se jugaban la segunda posición de la carrera, y dirección de carrera decidió amonestar a Norris con cinco segundos de penalización y dos puntos en el carnet.

Lando Norris, McLaren MCL35M

El movimiento es similar al de Hamilton y Verstappen en Interlagos, donde ninguno de los dos pilotos dio su brazo a torcer, y la única diferencia fue que en una escapatoria había grava y en la otra asfalto.

El neerlandés no recibió ninguna sanción, a pesar de que hizo una maniobra que empujó al británico a salirse de pista, por lo que Norris sostuvo que su pilotaje en Austria no tuvo que ser castigado.

La FIA argumentó en el momento de la carrera de Brasil que no disponía de las cámaras necesarias para revisar la repetición y, a pesar de la protesta de Mercedes para una segunda comprobación, la acción se saldó sin represalias para Verstappen.

Motosport.com le preguntó al de McLaren si entendía por qué las dos situaciones eran diferentes, a lo que respondió: "La superficie de la escapatoria juega un papel clave aquí, pero no creo que sea justo. Si sabes que hay grava y estás al lado de otro piloto, no irás tan a fondo, como hizo Pérez".

"Esa fue la única diferencia, no estaba a mi lado, quizá solo una parte de su coche, pero le di algo de espacio para que pudiera pasar, no fue tan al límite. Lo mío no debería de haber sido sancionado", expresó Norris.

"El único factor que podría afectar es la puzolana, sin embargo, es difícil solucionarlo, el piloto que va por fuera corre el riesgo, y él decidió atacar, por lo que mi sanción fue injusta", finalizó.