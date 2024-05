Newey preguntó a Ecclestone su "secreto" y no descarta su regreso a F1

Adrian Newey dejará Red Bull después de casi dos décadas de éxitos con la escudería, pero en medio de todo ese revuelo en Milton Keynes, la desestimación de la investigación a Christian Horner y "muchas otras razones", fueron las que detonaron en el británico su idea de marcharse y centrar su objetivo en el RB17 que se presentará en el próximo Festival de la Velocidad de Goodwood en julio.

El genio de la aerodinámica, a quien se le vinculó con un puesto en Ferrari mientras que todas las escuderías piensan en el cambio reglamentario de 2026, negoció un acuerdo para poder incorporarse a cualquier conjunto que desee en marzo de 2025, y en una charla con Eddie Jordan en un evento de Oyster Yatchts en el Gran Premio Histórico de Mónaco, mostró que su aventura en la categoría no acabó.

"Si me hubieras preguntado hace 15 años, si a la edad de 65 estaría considerando seriamente cambiar de equipo, ir a otro lugar y hacer otras cuatro o cinco temporadas, te habría dicho que estarías loco", dijo, aunque luego explicó que vio cómo su propio padre "perdía un poco la motivación" al retirarse a la misma edad.

También se inspiró, y recibió consejos, del antiguo director de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, que sigue muy activo a sus 90 años, y del propietario de la IndyCar, Roger Penske, que es la figura más poderosa del automovilismo estadounidense a sus 87 años: "Les pregunté, '¿cuál es vuestro secreto?' Porque han seguido y seguido, y para su edad, son ágiles de mente y también en lo físico".

"Ambos dijeron que el cerebro es como un músculo, que necesita ejercicio y que hay que seguir ejercitándolo", señaló. "Además, he querido trabajar en el automovilismo como diseñador desde que tenía ocho o diez años, he tenido la suerte de cumplir con esa ambición, de conseguir ese primer trabajo y de estar en el automovilismo desde entonces".

"Así que cada día ha sido muy gratificante, me encanta lo que hago", dijo. "Supongo que me tomaré unas vacaciones, me siento un poco cansado en este momento, pero en algún momento, quizá vuelva".

Además, Adrian Newey lamentó que la noticia de su marcha se diera a conocer en el 30 aniversario del accidente mortal de Ayrton Senna en Imola, en un coche que estaba diseñado por él, y se mostró sorprendido por la magnitud del anuncio: "Fue un día muy difícil y desafortunado para que ese comunicado de prensa saliera a la luz".

"El Gran Premio de Miami en sí fue extraño porque yo estaba allí en una función de estrategia, por lo tanto, estaba en el muro de boxes, pero no estaba involucrado en ninguna de las decisiones de ingeniería, o en cualquiera de esas reuniones, solo estaba dando vueltas para la prensa, básicamente", reveló. "Nunca pensé que sería una gran noticia, para ser sincero, nunca pensé en ello, salir en todos los periódicos, en la televisión y demás, fue casi un shock".

