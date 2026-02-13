Aston Martin ve "potencial" en el AMR26 pese a un inicio cuesta arriba

En el garaje verde no hay sonrisas amplias ni discursos grandilocuentes. Hay pantallas llenas de datos, caras largas y una sensación evidente: el invierno no ha salido como se soñaba en Silverstone. Pero entre el ruido de fondo de una pretemporada incómoda, Mike Krack dejó en Bahrein una frase que, sin ser fuegos artificiales, sí suena a pequeña chispa: "El paquete tiene potencial y necesitamos trabajar duro para desbloquearlo".

Después del último día de la primera semana de test en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir —aún queda una tanda más antes de viajar a Melbourne— Aston Martin no esconde la realidad. "La principal lección de esta semana es que tenemos mucho trabajo por hacer", admitió Krack. Nuevo coche, nuevo paquete, nuevo socio de motor y una integración que todavía está lejos de fluir con naturalidad. "Hemos tenido que aprender que quizá no estamos al nivel de otros", reconoció.

Y en la Fórmula 1 moderna, esa frase pesa.

Cuatro segundos y medio son un mundo

El contexto no ayuda. Hace apenas unos días, Lance Stroll habló de una distancia de hasta 4,5 segundos respecto a los mejores. En Fórmula 1 eso no es una brecha: es un abismo. Se ha visto en tandas largas, en velocidad punta —con un motor claramente más capado que sus rivales— y en el número de vueltas acumuladas, inferior al de Ferrari, Mercedes o incluso el proyecto Red Bull Ford.

Aston Martin es el único equipo que estrena unidad de potencia Honda en esta nueva etapa. La integración cultural y técnica no es automática. "No es algo en lo que giras un botón y funciona", explicó Krack. "Hay personas implicadas, culturas diferentes, filosofías distintas". No habló de contratiempos graves, pero sí dejó claro que aquí no hay magia: solo trabajo.

Todo empezó tarde

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

El retraso no es solo metafórico. El equipo no pudo completar con normalidad su filming day, el shakedown en Barcelona fue limitado y el programa inicial en pista ha estado salpicado por pequeños problemas de juventud. Nada dramático por separado, pero todo suma cuando tus rivales ya están en modo optimización y tú aún estás en fase de depuración.

Krack insistió en que lo prioritario era "ponerse en marcha". "Antes de desarrollar completamente el coche, era importante salir a pista, aunque fuera pronto. Hemos tenido pequeños problemas que hay que depurar y eso lleva tiempo". El mensaje es claro: primero entender, luego evolucionar.

La fe en el concepto

El AMR26 —radical, extremo en algunos planteamientos aerodinámicos— nace bajo la sombra técnica de Adrian Newey, aunque el británico esté centrado en resolver problemas estructurales del proyecto. Dentro del equipo nadie cree que se le haya "olvidado" diseñar coches ganadores tras tres décadas siendo referencia, una frase que ha dicho Fernando Alonso. Pero un concepto agresivo requiere tiempo, correlación y datos. Y eso es justo lo que todavía están construyendo.

"Una vez estemos funcionando correctamente, podremos analizar las debilidades y el potencial de mejora. Estoy seguro de que podremos dar grandes pasos hacia delante", aseguró Krack. No prometió milagros para Melbourne. De hecho, fue explícito: en Fórmula 1 no se puede vivir de la esperanza, solo de los hechos.

Hoy, los hechos dicen que Aston Martin no está al nivel que desearía. Pero también que, por primera vez en días, alguien dentro del equipo habló de potencial.

Y en un invierno gris, eso ya es algo.