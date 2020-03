Cómo el GP de Mónaco 2007 dinamitó la relación Alonso-Hamilton

Cuando se habla de la temporada 2007 y de todo el lío que se generó dentro y fuera de McLaren, es inevitable echar la vista atrás al GP de Mónaco de aquel año.

Pedro Martínez de la Rosa, piloto probador del equipo de Woking aquellos años, desgranó cómo se vivieron desde dentro esos momentos de tensión y los errores que se cometieron desde la directiva del equipo en el podcast oficial de la F1.

"Fue un año terrible. Cuando las cosas empezaron a ir mal fue antes del Spygate. Porque la gente piensa en ello... pero fue la punta del iceberg", respondió cuando se le preguntó si Ron Dennis, jefe del equipo entonces, actuó bien aquella temporada.

"Fernando ganó en Mónaco de manera justa. Y en las últimas 20 vueltas de la carrera tuvo que gestionar las temperaturas de las pinzas de freno porque tenía un problema. La mayoría de los equipos en aquella época en Mónaco, con curvas lentas, tenían problemas para refrigerarlos. Iba liderando, gestionando la situación, a velocidad crucero. Y cuando digo a velocidad crucero es que frenaba mucho antes en cada curva. Lewis empezó a recortarle de manera salvaje. Y creo que el equipo nunca le dijo a Lewis que así era como iban a acabar la carrera. Él intentaba ganar el GP de Mónaco y luego cuando terminó, todo fue mal, porque a Fernando le dijeron que la carrera la debía haber ganado Lewis".

Cuando se le insistió en quién le había dicho eso a Alonso, ya bicampeón del mundo de F1, responde: "Alguien del equipo". ¿De la directiva? "Sí. No se lo dijeron así, pero se lo dejaron caer, ya sabes: el chico era más rápido que tú, básicamente. Y eso cabreó enormemente a Fernando, porque si ves los datos, si entiendes de carreras, sabes que Fernando podría haber sido dos segundos por vuelta más rápido".

"Pero... es un piloto enormemente inteligente y sabía exactamente cómo ganar sin hacerlo, sin comprometer las pinzas de freno, los frenos, el motor. Creo que fue el principio del fin, desgraciadamente, porque se dio cuenta de que no entendían qué estaba haciendo, lo inteligentemente que estaba pilotando. Y después de eso todo fue mal. Lewis fue enormemente rápido y mejoró cada vez más. Fernando se dio cuenta de que 'Houston, tenemos un problema. Este tío es más rápido de lo que esperaba".

De la Rosa reconoce que le sorprendió cómo explotó todo en pocos meses, porque, subraya, estábamos ante la pareja de pilotos "más fuerte de la historia".

"Creo que... Bueno, me sorprendió cómo explotó todo, desgraciadamente, porque si echamos la vista atrás... esa pareja de pilotos es posiblemente la más fuerte de la historia. De siempre", asegura.

¿Mejor que Senna y Prost?

"Sí. Y volviendo a tu pregunta inicial. Siempre he pensado que las nuevas generaciones son mejores. No es nada en contra de Prost o Senna. Son mis héroes, ya sabes, y siempre lo serán. Pero, en realidad, creo que el nivel de Fernando y Lewis era increíble. Recuerdo mirar sus datos y pensar que esos tíos eran de otro planeta. Pero no esperaba que la relación explotara. Fue una pena, porque ellos dos habrían dado muchísimos títulos a McLaren", añade.

"Siempre se respetaban enormemente en pista, porque sabían lo bueno que era el otro. Aunque nunca lo dijeron en público, se tenían mucho respeto. Y no hicieron nada mal entre ellos en pista. Fue una dura batalla, pero justa, no hubo roces o roturas de alerón delantero... nada. Solo eran dos gladiadores luchando fieramente en el circuito".

"Eran los dos muy rápidos. Eran diferentes, pero enormemente rápidos, talentosos. Y luego creo que Lewis aprendió mucho de Fernando ese año. Recibió una clase magistral de cómo ser consistente en carrera y cómo cuidar el coche, no solo los neumáticos. Y ahí fue donde Fernando empezó a sentir que la telemetría, los datos, estaban funcionando en favor de Lewis. Y entonces empezó a pilotar como no debía en los libres y, de repente, en clasificación era rapidísimo. De todos modos, hubo muchos juegos entre estos dos súper gladiadores", concluyó.

Vuelve a revivir los intercambios de gestos y miradas en el podio de Montecarlo

Galería Lista Podio: ganador de la carrera Fernando Alonso, McLaren, segundo lugar Lewis Hamilton, McLaren 1 / 26 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, McLaren MP4-22, y Lewis Hamilton, McLaren MP4-22 2 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Fernando Alonso, McLaren, segundo lugar Lewis Hamilton, McLaren, tercer 3 / 26 Foto de: Sutton Motorsport Images Fernando Alonso, McLaren MP4-22 4 / 26 Foto de: Sutton Motorsport Images Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22 y Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 5 / 26 Foto de: XPB Images Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 6 / 26 Foto de: XPB Images Champagne para Lewis Hamilton y Fernando Alonso 7 / 26 Foto de: XPB Images Champagne para Lewis Hamilton y Fernando Alonso 8 / 26 Foto de: XPB Images Champagne para Lewis Hamilton y Fernando Alonso 9 / 26 Foto de: XPB Images Champagne para Lewis Hamilton y Fernando Alonso 10 / 26 Foto de: XPB Images Equipo y fotógrafos salpicados de la champagne de Fernando Alonso, McLaren Mercedes, Lewis Hamilton, 11 / 26 Foto de: XPB Images Equipo y fotógrafos salpicados de la champagne de Fernando Alonso, McLaren Mercedes, Lewis Hamilton, 12 / 26 Foto de: XPB Images Podio: Ganador de la carrera Fernando Alonso y el segundo lugar Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Mc 13 / 26 Foto de: XPB Images Podio: ganador de la carrera Fernando Alonso, el segundo lugar Lewis Hamilton y el tercer lugar Feli 14 / 26 Foto de: XPB Images Podio: ganador de la carrera Fernando Alonso con el segundo lugar Lewis Hamilton 15 / 26 Foto de: XPB Images Podio: ganador de la carrera Fernando Alonso con el segundo lugar Lewis Hamilton 16 / 26 Foto de: XPB Images Podio: ganador de la carrera Fernando Alonso con el segundo lugar Lewis Hamilton 17 / 26 Foto de: XPB Images Podio: ganador de la carrera Fernando Alonso con el segundo lugar Lewis Hamilton 18 / 26 Foto de: XPB Images Ganador de la carrera Fernando Alonso celebra con el segundo lugar Lewis Hamilton 19 / 26 Foto de: XPB Images Ganador de la carrera Fernando Alonso celebra con el equipo 20 / 26 Foto de: XPB Images Ganador de la carrera Fernando Alonso celebra con el segundo lugar Lewis Hamilton 21 / 26 Foto de: XPB Images Ganador de la carrera Fernando Alonso celebra con el segundo lugar Lewis Hamilton 22 / 26 Foto de: XPB Images Ganador de la carrera que Fernando Alonso celebra 23 / 26 Foto de: XPB Images Ganador de la carrera que Fernando Alonso celebra 24 / 26 Foto de: XPB Images Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22 y David Coulthard, Red Bull Racing, RB3 25 / 26 Foto de: XPB Images Fernando Alonso, McLaren Mercedes 26 / 26 Foto de: XPB Images

