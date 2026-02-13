Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

El problema de Aston Martin es general y no habrá una solución pronto, advierte de la Rosa

Aston Martin arranca la pretemporada con dudas: el AMR26 rueda poco y está lejos del ritmo, mientras Pedro de la Rosa admite que no hay solución a corto plazo.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Peter Fox

No están siendo días fáciles para Aston Martin en la primera semana del test de Bahrein. Tras llegar con retraso a Barcelona y rodar sólo un día completo, el AMR26 sigue sufriendo mucho más de lo esperado, siendo uno de los coches con menos vueltas completas y, además, más lentos de la parrilla de una manera constante.
El embajador de Aston Martin, Pedro de la Rosa, habló este viernes con Motorsport.com y otros medios y reconoció que están un paso por detrás de todos los demás equipos y de sus expectativas.
"Somos el equipo que menos vueltas hemos completado entre Barcelona y Bahrein. Estamos claramente por detrás del calendario previsto. Estamos poniéndonos al día, estamos aprendiendo. Básicamente, estamos en la parte del proceso en la que se empieza a aprender sobre el paquete y las nuevas regulaciones. Ahí es donde estamos". 
"Es evidente que estamos por detrás de los demás, eso está claro. Pero eso no significa que ahora no estemos logrando un número más decente de vueltas y kilómetros. No es nada nuevo, pero sí que estamos un poco por detrás de nuestro programa".
El expiloto español también hizo alusión a las palabras de Lance Stroll en la jornada de ayer, en las que dijo que estaban "a cuatro segundos de la cabeza". Según De la Rosa, el problema del AMR26 en más generalizado y menos centrado en el motor, la aerodinámica o cualquier otra cosa.
"Como dijo Lance ayer, estamos cuatro, tres o cinco segundos por detrás. Quiero decir, eso no es lo más importante ahora mismo. La cuestión es que tenemos que desbloquear el rendimiento, sí. Todos estamos en el mismo barco, pero está claro que vamos por detrás".
"Y cuando estás perdiendo o te falta ese tiempo, es evidente que se trata del paquete completo. No podemos decir que sea esto o aquello. Hay muchas áreas que ya hemos identificado claramente y en las que ya estamos trabajando en Silverstone para solucionarlas". 
Otra pregunta obligada era el tiempo estimado que podría tardar Aston Martin en resolver sus problemas, y el español reconoció que "no será una solución de la noche a la mañana"
"No es un trabajo de cinco minutos. Obviamente, implica mucho trabajo, mucho aprendizaje, mucha optimización. Pero tenemos la confianza de que contamos con el equipo, los recursos y todo lo que necesitamos. Así que, sí, no estamos donde queremos estar, pero contamos con las personas adecuadas y eso es lo más importante. Estamos mucho mejor preparados que el año pasado o el anterior, cuando llegué al equipo, para darle la vuelta a la situación y marcar la diferencia", aseguró. 
En consecuencia y debido a los problemas que han surgido en estos primeros días de test, en el equipo de Silverstone no pueden habar todavía del potencial del AMR26, ya que lo desconocen.
"Aún no sabemos cuál es nuestro límite, porque no hemos entrado en la fase de optimización del desarrollo. Solo estamos tratando de comprender lo que tenemos, cómo son las regulaciones y dónde podemos mejorar en muchas áreas. Entonces, ¿se podrá solucionar? Solo el tiempo lo dirá. Tenemos confianza y tenemos recursos. Lo conseguiremos, aunque estemos a cuatro segundos o lo que sea".
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

