¿Sacrificó Mercedes el GP de Abu Dhabi por probar para 2021?

Mercedes corrió en Abu Dhabi con menos potencia de lo habitual para evitar problemas de fiabilidad, y además no logró sacar el mejor partido de los neumáticos. Sin embargo, también podría haber otro factor oculto en juego para explicar lo que sucedió...

La pérdida de rendimiento podría girar en torno a una mentalidad que Mercedes ha tenido desde hace tiempo: pensar en el futuro, buscar el desarrollo a largo plazo antes que rendir en el presente.

Sabemos que Mercedes interrumpió el desarrollo del W11 bastante pronto para centrarse en 2021; y es probable que esa filosofía estuviera en su punto álgido en Abu Dhabi.

Dado que en el test postemporada los equipos solo podían llevar los coches con la misma especificación que usaron para el GP de Abu Dhabi, ¿llevó Mercedes algunos componentes durante el fin de semana que estaban más dirigidos al test del siguiente martes que a la propia carrera?

It is something Mercedes has done before. Last season it exploited the same-spec rule by mounting a row of pitot tubes on the W10’s floor (above), which allowed it to capture data throughout the race weekend and during the test that followed.

While perfect for the test, it did mean the team was running a little overweight in order that it could carry the additional loggers required to store the data. Creating this moving laboratory inevitably led to it being slightly hamstrung throughout the Abu Dhabi weekend, but then allowed it to test and collect a huge pool of data that would help it improve performance coming into the 2020 season.

Having successfully retrieved what it needed at the end of last season, it may well be that Mercedes hatched a plan to take things a step further at this year’s post-race test by installing a number of components on the car in order that it might get a feel for how they perform. After all, next season we will be racing with cars that have a significant amount of carry over, so it’s the perfect opportunity to get real world information that can be fed directly back into the simulation loop.

A pesar de la dificultad para hacer fotos en primer plano debido a las restricciones del protocolo del coronavirus, Giorgio Piola descubrió una modificación en la suspensión delantera del W11 que se instaló en el monoplaza durante todo el fin de semana de Abu Dhabi.

Como se muestra en la ilustración anterior, se ha realizado un cambio en la barra anti-vuelco que conecta los balancines, diferente a la forma que ha utilizado durante varias temporadas, convirtiéndose en una solución más pequeña y ligera.

Es probable que el motivo de este cambio tenga que ver con los cambios de reglas que habrá y la nueva fabricación de neumáticos que Pirelli presentará para la próxima temporada. La diferencia en la construcción no solo significa que la forma de la goma es ligeramente diferente, sino que también altera la forma en que se genera la temperatura interna del neumático y cómo se cuida la plataforma de la banda de rodadura.

Curiosamente, el cambio en la forma de los neumáticos para 2021 puede también obligar a Mercedes a realizar más modificaciones en su suspensión delantera, ya que la extensión vertical que ha utilizado durante varios años coloca la horquilla muy cerca de la pared lateral del neumático.

Reaccionando a eso, ha revestido el extremo de la horquilla superior con una cubierta de poliestireno para evitar daños cuando prueban los neumáticos nuevos. Eso también permite que la llanta 'afeite' la superficie, dando una clara indicación de cómo de cerca puede colocar su espoleta antes de que se ensucie el flanco de la llanta.

Mientras probaban los neumáticos de especificación 2021 durante los Libres 2, los equipos debían completar un mínimo de 10 vueltas con esas gomas. Sin embargo, los Mercedes fueron más allá, con la esperanza de recopilar más datos que luego podrían usarse en un análisis comparándolo con el test post temporada con los neumáticos 2020.

Aprovechar su tiempo habitual de preparación del fin de semana y elegir llevar los nuevos elementos de suspensión durante el resto del fin de semana sugiere que el equipo asumía un peor rendimiento de los neumáticos para, en cambio, tener más datos para el análisis posterior.

Mientras tanto, es posible que el equipo también instalara el diseño experimental del radiador que probaron brevemente en el coche de Valtteri Bottas en el GP de Sakhir, dado que en Abu Dhabi seleccionaron la misma forma de la parte trasera de la carrocería y los escapes que se utilizaron allí. Se entiende que ese nuevo diseño fue diseñado para funcionar en conjunto con la unidad de potencia del próximo año.

Por lo tanto, para mantener la fiabilidad, es probable que el equipo se viera obligado a reducir su potencia. Prueba de ello es que los Mercedes fueron los más lentos en el medidor de velocidad máxima durante la carrera.

Como detuvo el desarrollo a principios de este año para centrarse en los cambios que llegan en 2021 y 2022, es posible que Mercedes no haya igualado los grandes avances que Red Bull hizo en la última parte de la temporada mientras continuaba desarrollando el RB16.

Pero, con esa táctica de Mercedes para la última carrera y el test posterior, puede que simplemente aceptaran peores resultados a corto plazo para lograr un impulso para el futuro.