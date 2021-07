McLaren se derritió en el viernes del Hungaroring

Teniendo en cuenta el tercer puesto de McLaren en el mundial de constructores, es algo sorprendente ver a los coches de Woking tan lejos de la cabeza en el viernes del Gran Premio de Hungría.

Lando Norris sólo fue el noveno más rápido en el primer día de entrenamientos, a más de un segundo del líder. Daniel Ricciardo fue 14º en la FP1 y 13º en FP2.

La razón del descenso de ritmo fueron las altas temperaturas que afectaron especialmente a los MCL35M. "No es muy agradable", declaró Norris. "Obviamente me gusta pilotar un coche de F1, pero hay que estar cómodo para poder atacar de verdad. Y en estas condiciones no se puede hacer todo lo que se quisiera. Pero aun así estamos ahí, no es que estemos fuera del ritmo".

Por la tarde, los termómetros marcaron una temperatura de la pista superior a los 60°C, lo que convirtió la FP2 del Hungaroring en una de las sesiones más calurosas de la historia de la F1. "Creo que la temperatura de la pista nos lo pone difícil", continuó Daniel Ricciardo. "Con 60 grados, quizá sea un récord. Evidentemente, eso hace que los neumáticos se vean sometidos a un gran esfuerzo y que el coche rinda menos".

Según las últimas predicciones, a partir del sábado se esperan cielos cubiertos y se prevén precipitaciones en la FP3. Esta noticia debería alegrar a McLaren, ya que los puestos de la Q3 serán mucho más competitivos de lo habitual: Alpine y AlphaTauri fueron especialmente fuertes el viernes, mientras que Aston Martin consiguió meter sus dos coches entre los diez primeros de los libres 2.

"Ha sido una de las sesiones más difíciles", lamentó Norris. "No solemos ser muy buenos en FP2, pero nunca hemos tenido tantos problemas como hoy. La diferencia con Alpine era bastante grande. Entrar en la Q3 es el objetivo principal porque la clasificación es muy importante en este circuito".

"Alpine fue muy rápido hoy. El AlphaTauri fue muy rápido hoy. Ferrari es quizás un poco más lento de lo que esperábamos. No sé, aunque esperábamos ser un poco más rápidos, las condiciones son muy diferentes a las del año pasado. El año pasado hizo mucho más frío, el asfalto estaba un poco más frío y había menos desgaste".

