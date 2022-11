En McLaren celebran que Norris haya empezado a "sacar los codos"

Cargar el reproductor de audio

Lando Norris llegó a la Fórmula 1 en 2019, con solo 19 años, como compañero de Carlos Sainz en McLaren cuando el equipo buscaba recuperarse de un desastroso y corto periodo siendo equipo cliente de Honda, una unión que generó había generado resultados en el pasado, pero que finalmente en la era híbrida sólo provocó dolores de cabeza para ambas partes.

Norris sorprendió a todos con un rendimiento muy sólido en su primera temporada en el equipo de Woking, con un compañero mucho más experimentado, que poco después ficharía por Ferrari, momento en el que el británico pasó a ser claramente la punta de lanza de la estructura británica y firmó un contrato a largo plazo con McLaren.

Muchos se preguntaban si Norris podría mantener su estatus debido a la llegada de Daniel Ricciardo en 2021, uno de los pilotos más respetados y experimentados de la categoría en esos momentos, pero desde un principio quedó claro que el australiano no sería rival.

Con la salida de Ricciardo, Norris seguirá siendo el líder del equipo a partir de 2023, con Oscar Piastri al otro lado del garaje, debutando en 2023. El director general del equipo McLaren, Zak Brown, dijo que no le sorprendía que Norris se hubiera convertido en uno de los mejores y más populares pilotos de la parrilla de la Fórmula 1.

"Nuestro objetivo siempre ha sido llevarle a la Fórmula 1. Cuando eso ocurrió, puede que algunos se sorprendiesen, pero para mí, cada carrera sólo reforzó mi creencia de que sería un gran piloto".

"Era muy muy bueno en todo, y lo demostró en la Fórmula 1. Creo que no es su ritmo lo que más me satisface, sino los pocos errores que comete y la forma en que gestiona las carreras".

"Comparando al Lando de ahora con el Lando de 2019, tenía el ritmo, pero quizás no sacaba los codos lo suficiente. Ahora está compitiendo de forma justa, pero es más duro en pista".

Zak Brown también señaló la importancia de que Norris haya llegado a la F1 por su cuenta, al igual que Lewis Hamilton, mientras que otros se lo deben casi todo a sus familias, contando en todo momento con una gran ayuda financiera y relacional.

"Hemos visto pilotos que eran muy buenos y luego, cuando llegaban a la cima, no sabías si eran ellos o la situación en la que estaban, pero se veían superados. Jan Magnussen era muy bueno en todo, pero no llegó a la Fórmula 1. Jos Verstappen era bueno en todo y no le fue bien en la F1", dijo el máximo responsable de la gerencia de la escudería McLaren.

