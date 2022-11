Latifi: "Muchos matarían por una carrera en F1, yo estuve tres años"

Cargar el reproductor de audio

Nicholas Latifi puso fin, al menos por el momento, a su carrera deportiva en la Fórmula 1 después de la cita del pasado domingo el Gran Premio de Abu Dhabi, una última carrera que llegó tras tres temporadas como piloto del equipo Williams.

Durante ese período, el canadiense disputó 61 grandes premios, en los cuales quedó eliminado en la Q1 en 55 ocasiones, y logró un séptimo puesto en el GP de Hungría de 2021 como mejor resultado.

Si bien sus resultados no fueron los mejores y se vio superado por sus compañeros de equipo, en primer lugar George Russell, en 2020 y 2021, y más tarde Alexander Albon en 2022, el hecho de haber perdido también la batalla directa ante Nyck de Vries cuando éste reemplazó al anglo-tailandés en Monza este año, le pasó mucha factura. Pese a ello, el canadiense está feliz.

"Este tiempo que he pasado en la Fórmula 1 me ha ayudado mucho con el carácter, por decirlo así, estoy muy agradecido de haber estado aquí durante tres años. Muchos pilotos matarían por hacer una carrera, yo he conseguido completar tres campañas en la F1", dijo el piloto de 27 años tras la carrera en Yas Marina del último domingo de la F1 en 2022.

"Ha sido duro, sin duda. Me voy con la sensación de que quería conseguir más cosas. Me hubiera gustado quedarme y tratar de mejorar junto al equipo. Pero no funcionó, obviamente, es algo que me dijeron hace ya bastantes carreras. Y sí, ahora toca ver cuál será el siguiente paso".

Sobre cuántos de sus objetivos en la F1 ha conseguido cumplir, Latifi respondió: "En realidad no tengo un número específico, pero si lo miras desde una perspectiva general, creo que cuando cualquier piloto llega a la Fórmula 1, ya ha conseguido su primer objetivo, luego obviamente siempre quieres sumar los primeros puntos, luego luchar por muchos más puntos, podios, victorias, etc. Así que se podría decir que sólo cumplí la primera parte, llegar y sumar algunos puntos".

"En última instancia, creo que nunca hemos tenido un paquete que nos permita luchar por los puntos de forma constante, ni siquiera estar en una pelea. Así que, sin duda, no hemos logrado lo que esperábamos, pero eso es algo colectivo, no sólo yo a título personal. Nadie está satisfecho con la situación del equipo. El equipo estaba en una posición todavía peor cuando yo llegue".

En cuanto a su futuro más a corto plazo, en 2023, Latifi dijo que aún no lo tiene claro y que primero quiere evaluar bien todas sus opciones.

"No tengo un límite de tiempo para decidir. De momento, me tomaré un tiempo libre. Ahora tengo el invierno para ver qué es lo siguiente".

"He hablado con varios equipos de diferentes categorías. De nuevo, no me inclino más por un lado que por otro. Así que voy a tomarme el tiempo necesario ahora que no tengo nada más en lo que centrarme, y partir de ahí veremos", finalizó el canadiense.