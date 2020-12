McLaren avisa a los nuevos dueños de Williams: "Sacad la chequera"

El fondo de inversión americano Dorilton Capital compró el equipo británico a finales de agosto después de que la familia Williams anunciara en mayo que estaba considerando su venta.

El acuerdo puso fin a la incertidumbre financiera que vivía Williams, impulsando su economía después de registrar pérdidas por valor de 13 millones de libras en 2019.

Existe un cierto paralelismo entre Williams y McLaren, equipos que ganaron títulos de F1 durante los años 80 y 90, pero que desde entonces han dejado de estar en el top.

McLaren acabó noveno en el campeonato de constructores de F1 en 2015 y 2017, pero desde entonces está llevando a cabo un importante programa de reestructuración tanto dentro como fuera de la pista.

Los de Woking terminaron en tercer lugar en el campeonato de constructores esta temporada, su mejor resultado desde 2012, y anunció la venta del una parte del equipo y una inyección de capital de 185 millones de dólares (unos 150 millones de euros) durante el último Gran Premio en Abu Dhabi.

Cuando se le preguntó si veía a Williams capaz de completar un programar de recuperación similar al de McLaren, Zak Brown contestó que era posible pero requeriría dinero por parte de los nuevos propietarios.

"Son un gran equipo", dijo Brown. "Los nuevos dueños van a necesitar invertir mucho dinero. Están perjudicados con los ingresos por haber terminado décimos en el campeonato y no parece que tengan muchos patrocinadores. Tienen gente, conocimientos, capacidad. Sólo necesitan los recursos que les han faltado".

"Así que les llevará algún tiempo, pero creo que han dado un gran paso este año. Aunque no han sumado ningún punto, han estado en posición de conseguirlo un par de veces".

"No hay razón para que no puedan, pero tendrán que seguir invirtiendo porque me parece que no tienen el mismo nivel de ingresos que nosotros teníamos".

"Como sabemos, en la Fórmula 1 hace falta dinero para ir rápido, así que solo necesitan seguir sacando la chequera".

Williams anunció recientemente que el antiguo CEO de McLaren en F1, Jost Capito, se unirá al equipo en la temporada 2021. Además, Simon Roberts asumirá el papel de director de forma permanente.

George Russell y Nicholas Latifi continuarán como pilotos el próximo año. El canadiense aportará un importante patrocinador y colaboradores de su país que ayudarán al proyecto de Williams.