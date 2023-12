Jos Verstappen explica la operación de corazón a la que se sometió

Ser el artífice de uno de los pilotos más dominadores y con mayor futuro de todo el panorama del automovilismo no es sencillo, y se deben hacer muchos sacrificios que pueden tener consecuencias físicas en el largo plazo de tiempo. Aunque pudo ser casualidad, es seguro que Jos Verstappen ha tenido en muchas ocasiones las pulsaciones más altas de lo debido siguiendo las carreras de su hijo, y recientemente tuvo que ser operado del corazón.

El padre del tres veces campeón del mundo reconoció que tuvo que pasar por quirófano para resolver algunos pequeños problemas que llevaba acusando desde tiempo, y así fue cómo contó la historia: "Fue angustioso, pero ya está solucionado. Afortunadamente, han encontrado el problema y me siento bien de nuevo, he tenido este problema toda mi vida, pero antes no me lo habían reconocido".

"Si lo hubieran visto, se podría haber solucionado enseguida y podrías vivir con ello durante cien años", explicó el antiguo piloto holandés de Fórmula 1 a Formule1. "Creo que cuando te operan del corazón, siempre hay tensión. Puedes pasar al otro lado, y depende de otras personas, y eso nunca es agradable, pero sí, los especialistas así saben lo que hacen".

"Una situación así pone las cosas en perspectiva y empiezas a apreciar todavía más lo que tienes. Tengo una mujer preciosa, dos hijos pequeños con los que quiero hacer cosas buenas el mayor tiempo posible", continuó Jos Verstappen antes de reconocer todos los logros que estaba cosechando su hijo. "Y toda la familia reconoce lo maravilloso que lo está haciendo Max [Verstappen], se merece el 100% de todos los elogios".

A pesar de haber tenido que operarse de algo tan delicado, eso no le impidió viajar a los circuitos para acompañar a su hijo y verle dominar a placer en una temporadas en la que ha batido el récord de victorias, puntos, podios y casi todo lo imaginable.

