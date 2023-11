Jenson Button llamó a la puerta de Red Bull F1 antes de su título

La historia moderna de la Fórmula 1 no puede olvidar la gesta histórica que hizo el equipo Brawn GP para convertirse en campeón del mundo en su única temporada con vida con ese nombre como tal. Por ello, Disney+ apostó por la producción de una serie llamada 'Brawn, la historia imposible en la Fórmula 1' que cuenta cómo fue aquel 2009 en el que se alzaron con los dos títulos mundiales gracias a Jenson Button y Rubens Barrichello.

No te pierdas la serie de Disney+ sobre el equipo Brawn GP de Fórmula 1: Fórmula 1 Disney+ anuncia la fecha de estreno de la serie sobre Brawn GP y la F1

Con su estreno el 15 de noviembre de 2023, se podría ver en detalle cómo fue aquel mágico año en el que el británico se hizo con su corona, pero reconoció que no estaba seguro de que la escudería fuera a tener éxito y cree que si otra persona hubiera comprado la estructura, probablemente no habría funcionado. Por esa razón, 'llamó a la puerta' de Red Bull antes de ese año en el que ganó el mundial.

"No creía que fuera a ser un éxito. Intentaba salir de la situación porque el equipo no parecía que fuera a formarse realmente, así que hablé con varias personas, y mi manager habló con Christian Horner [director de Red Bull] sobre un posible asiento en su equipo o en la escudería junior", reveló. "Sin embargo, me dijo que no había ningún asiento disponible y yo dije, 'vale, vamos a dar lo mejor de nosotros aquí'. Había algunas personas que habrían estado interesadas en el equipo [Brawn GP], pero no creo que hubiera funcionado con ellos".

"¡Entonces llegó Ross [Brawn] y compró el equipo por una libra!", exclamó el británico en This Morning antes de elogiar al que fuera su director en la temporada 2009 de Fórmula 1 por sus dotes en el automovilismo. "Su liderazgo jugó un gran papel para que funcionara tan bien".

Conoce más de la historia de Brawn GP en la Fórmula 1: Fórmula 1 Brawn GP y la sorpresa increíble de la F1 2009

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!