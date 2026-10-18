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Fórmula 1

Brawn GP y la sorpresa increíble de la F1 2009

Recordamos el milagro de Ross Brawn con los restos del equipo BAR-Honda en la temporada 2009 de Fórmula 1. Una campanada en toda regla.

Sergio Lillo

Sergio Lillo

Editado: 18 oct 2026, 6:22

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Rubens Barrichello, Jenson Button y el equipo Brawn GP celebran



Historia de la F1

Acontecimientos a lo largo de la historia de la Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo.

En un mundo de datos a la milésima, piezas ajustadas en milímetros y detalles cuidados con el máximo esmero, puede parecer poco probable que los milagros existan. Pero lo que Ross Brawn y el equipo Brawn GP consiguieron en la temporada 2009 de Fórmula 1 se puede calificar como tal.

El 5 de diciembre de 2008, a poco más de tres meses de empezar la siguiente temporada, Honda anunció su decisión de cerrar un proyecto que arrancó en 2000 junto a BAR y que en las anteriores tres campañas el fabricante japonés había gestionado como equipo oficial. El motivo: la gran crisis mundial. 

Ross Brawn, tras su tiempo sabático después de ganarlo todo con Ferrari, se había unido a Honda esa misma temporada y se encontró, junto a Pat Fry, con toda una estructura que en 2008 solo había logrado superar a los recién llegados Force India y Super Aguri

Pero, curiosamente, el proyecto Honda RA109, diseñado por Jörg Zander y Loïc Bigois para el nuevo cambio de normativa técnica, tenía más potencial del que la marca nipona jamás habría pensado. Gracias a la mano tendida de Martin Whitmarsh, por entonces jefe de equipo de McLaren, Mercedes colocó su motor V8 en el hueco dejado por el fabricante japonés. Y el controvertido doble difusor (que también llevaban desde el inicio de año Toyota y Williams) hizo el resto...

Mientras, Fry se centró en el tema económico, pero no logró encontrar un comprador y, finalmente, el 6 de marzo, a 23 días de que se inaugurase la temporada en Melbourne, se confirmó que el equipo se llamaría como uno de sus jefes: Brawn GP. 

Con un coche pintado de blanco y unas líneas amarillo fosforito y negras, apenas se leía un nombre más allá de Brawn GP, el de Bridgestone en los soportes del alerón trasero, un proyecto que todos daban por muerto en las Navidades, dio la campanada en Australia.

Jenson Button y Rubens Barrichello lograron el primer doblete del año en Melbourne, algo nunca antes visto en la Fórmula 1. A partir de ahí, ante las cejas alzadas del resto de la parrilla, Brawn GP completaría una primera mitad de año para enmarcar, con seis victorias y otros seis podios en los primeros ochos grandes premios.

La superioridad de Brawn GP se fue diluyendo en 2009

La superioridad del equipo fue diluyéndose a medida que avanzaba la temporada, dado el mayor presupuesto de sus rivales para ir actualizando sus monoplazas y replicando el doble difusor, de hecho, Button no ganaría ni una sola carrera más en la segunda mitad de año. Pero el reparto de triunfos entre su compañero Barrichello, el McLaren de Hamilton, los Red Bull de Vettel y Webber  y el Ferrari de Raikkonen hizo que se llegara a la penúltima carrera en Brasil con solo tres pilotos con opciones de título: los de Brawn GP y Vettel.

Con 20 puntos en juego (aún estaba el antiguo sistema de 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1), Vettel necesitaba sacarle a Button, líder del campeonato, siete puntos para llegar con opciones a Abu Dhabi, mientras que Barrichello necesitaba sacarle cinco a su compañero de equipo. Pero en una alocada carrera en Interlagos, donde Sutil y Trulli casi llegan a las manos, el Ferrari de Raikkonen se incendió en boxes y el coche de seguridad condicionó las estrategias, el inglés llegó 5º a meta, justo detrás de Vettel y tres puestos por delante de Barrichello. 

Button se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 en medio de la locura de todo el equipo y con un resultado que no le permitió ni siquiera subir al podio. Pero el trabajo estaba hecho y los puntos no mentían. Brawn GP había pasado del infierno a los cielos, de estar a punto de desaparecer a arrasar en la primera mitad de la temporada y vivir de las rentas en la segunda.

Los milagros no suelen ocurrir en el Gran Circo, pero que un equipo sin apenas patrocinadores (varias marcas se fueron uniendo a lo largo del año, algunas de manera esporádica), con una alineación de pilotos que no era la mejor del momento y con el presupuesto justo para llegar a fin de temporada consiguiera llevarse los dos títulos aquel año es prueba de que a veces hay margen para la sorpresa entre tanta técnica y milésimas. Cuando los cambios de normativa dejan agujeros en el reglamento... 

Aquel noviembre Mercedes compró el equipo, que sirvió de base para uno de los mayores dominios de la historia de la categoría. Pero esa es otra historia.

¡Disfruta de las mejores fotos de Brawn GP en la F1!

Jenson Button, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP BGP001

Podio: el ganador Rubens Barrichello, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP BGP001, Rubens Barrichello, Brawn GP BGP001

Rubens Barrichello, Brawn GP BGP001

Rubens Barrichello, Brawn GP

Rubens Barrichello, Brawn

Felipe Massa, Ferrari y Rubens Barrichello, Brawn

Lewis Hamilton, McLaren MP4-24, Jenson Button, Brawn GP BGP001

Ruben Barrichello, Brawn GP

Ross Brawn, Director del equipo, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP BGP001

Jenson Button, Brawn Grand Prix BGP 001 lidera a Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB5

Brawn Grand Prix BGP001 difusor trasero

Jenson Button, Brawn GP BGP001

Jenson Button, Brawn GP BGP001

Jenson Button, Brawn GP BGP001

Jenson Button, Brawn GP BGP001 Mercedes

Ganador de la carrera Jenson Button, Brawn Grand Prix en parc ferme

Bandera a cuadros Jenson Button, Brawn Grand Prix BGP 001 y Rubens Barrichello, Brawn Grand Prix BGP 001

Jenson Button, Brawn GP, celebra con el equipo Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP BGP001 Mercedes, líder al inicio

Jenson Button, Brawn GP BGP001 Mercedes

Jenson Button, Brawn Grand Prix BGP 001 lidera al inicio de la carrera

Podio: segundo lugar Mark Webber, Red Bull Racing, ganador de la carrera Sebastian Vettel, Red Bull

Jenson Button, Brawn GP BGP 001

Podio: segundo puesto Sebastian Vettel, Red Bull Racing, ganador de la carrera Jenson Button, Brawn

Jenson Button, Brawn GP

Podio: segundo puesto Rubens Barrichello, Brawn GP, Ross Brawn, Director de Brawn GP, Ganador de la carrera Jenson Button, Brawn GP, tercer lugar Jarno Trulli, Toyota

Podio: Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, segundo puesto Mark Webber, Red Bull Racing, ganador de la carrera Sebastian Vettel, Red Bull Racing, tercer puesto Jenson Button, GP Brawn

Rubens Barrichello, Brawn GP y Jenson Button, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP y su padre John

Jenson Button, Brawn GP y su padre John

Jenson Button, Brawn GP y su padre John

Jenson Button, Brawn GP, celebra tras conseguir el campeonato mundial

Jenson Button, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP

Felipe Massa, Scuderia Ferrari banderas de Jenson Button, Brawn GP

Kamui Kobayashi, Toyota F1 Team y Jenson Button, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP y Kamui Kobayashi, Toyota F1 Team

Jenson Button, BrawnGP celebra al ganar el Campeonato Mundial con Ross Brawn director del equipo Bra

Rubens Barrichello, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP

Heikki Kovalainen, McLaren Mercedes y Jenson Button, Brawn GP

Kamui Kobayashi, Toyota F1 Team y Jenson Button, Brawn GP

Jenson Button, BrawnGP celebra al ganar el Campeonato Mundial con Ross Brawn director del equipo Bra

Rubens Barrichello, Brawn GP

Ross Brawn Team Principal, Brawn GP y Jenson Button, Brawn GP

Kamui Kobayashi, Toyota F1 Team y Jenson Button, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP pitstop

Jenson Button, Brawn GP y un emocionado John Button celebra

Rubens Barrichello, Brawn GP during pitstop

Rubens Barrichello, Brawn GP, Ross Brawn director de Brawn GP y Jenson Button, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP y Ross Brawn director del equipo Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP pitstop

Jenson Button, Brawn GP

Rubens Barrichello, Brawn GP

Largada: Jenson Button, Brawn GP, lidera el pelotón

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Ganador de la Pole Position Jenson Button, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP, BGP001, BGP 001

Ganador de la Pole Position Jenson Button, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP lidera a Rubens Barrichello, Brawn GP

Rubens Barrichello, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP

Rubens Barrichello, Brawn GP en un pitstop

Jenson Button, Brawn GP en un pitstop

Jenson Button, Brawn GP en un pitstop

Rubens Barrichello, Brawn GP

Rubens Barrichello, Brawn GP

Podio: tercer lugar Jenson Button, Brawn GP

Podio: ganador de la carrera Sebastian Vettel, Red Bull Racing, con el tercer lugar Jenson Button, B

Rubens Barrichello, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP

Rubens Barrichello, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP

Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP

Brawn GP

Rubens Barrichello, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP

Rubens Barrichello, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP

Rubens Barrichello, Brawn GP

Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team y Jenson Button, Brawn GP

Rubens Barrichello, Brawn GP

Rubens Barrichello, Brawn GP y Jenson Button, Brawn GP

Rubens Barrichello, Brawn GP y Jenson Button, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP

Jenson Button, Brawn GP

Podio: ganador de la carrera Jenson Button, Brawn GP; Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team el segundo l

Podio: ganador de la carrera Jenson Button, Brawn GP

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