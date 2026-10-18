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Fórmula 1

Brawn GP y la sorpresa increíble de la F1 2009

Recordamos el milagro de Ross Brawn con los restos del equipo BAR-Honda en la temporada 2009 de Fórmula 1. Una campanada en toda regla.

Sergio Lillo

Editado: 18 oct 2026, 6:22

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Historia de la F1



Acontecimientos a lo largo de la historia de la Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo.

En un mundo de datos a la milésima, piezas ajustadas en milímetros y detalles cuidados con el máximo esmero, puede parecer poco probable que los milagros existan. Pero lo que Ross Brawn y el equipo Brawn GP consiguieron en la temporada 2009 de Fórmula 1 se puede calificar como tal.

El 5 de diciembre de 2008, a poco más de tres meses de empezar la siguiente temporada, Honda anunció su decisión de cerrar un proyecto que arrancó en 2000 junto a BAR y que en las anteriores tres campañas el fabricante japonés había gestionado como equipo oficial. El motivo: la gran crisis mundial.

Ross Brawn, tras su tiempo sabático después de ganarlo todo con Ferrari, se había unido a Honda esa misma temporada y se encontró, junto a Pat Fry, con toda una estructura que en 2008 solo había logrado superar a los recién llegados Force India y Super Aguri.

Pero, curiosamente, el proyecto Honda RA109, diseñado por Jörg Zander y Loïc Bigois para el nuevo cambio de normativa técnica, tenía más potencial del que la marca nipona jamás habría pensado. Gracias a la mano tendida de Martin Whitmarsh, por entonces jefe de equipo de McLaren, Mercedes colocó su motor V8 en el hueco dejado por el fabricante japonés. Y el controvertido doble difusor (que también llevaban desde el inicio de año Toyota y Williams) hizo el resto...

Mientras, Fry se centró en el tema económico, pero no logró encontrar un comprador y, finalmente, el 6 de marzo, a 23 días de que se inaugurase la temporada en Melbourne, se confirmó que el equipo se llamaría como uno de sus jefes: Brawn GP.

Con un coche pintado de blanco y unas líneas amarillo fosforito y negras, apenas se leía un nombre más allá de Brawn GP, el de Bridgestone en los soportes del alerón trasero, un proyecto que todos daban por muerto en las Navidades, dio la campanada en Australia.

Jenson Button y Rubens Barrichello lograron el primer doblete del año en Melbourne, algo nunca antes visto en la Fórmula 1. A partir de ahí, ante las cejas alzadas del resto de la parrilla, Brawn GP completaría una primera mitad de año para enmarcar, con seis victorias y otros seis podios en los primeros ochos grandes premios.

La superioridad de Brawn GP se fue diluyendo en 2009

La superioridad del equipo fue diluyéndose a medida que avanzaba la temporada, dado el mayor presupuesto de sus rivales para ir actualizando sus monoplazas y replicando el doble difusor, de hecho, Button no ganaría ni una sola carrera más en la segunda mitad de año. Pero el reparto de triunfos entre su compañero Barrichello, el McLaren de Hamilton, los Red Bull de Vettel y Webber y el Ferrari de Raikkonen hizo que se llegara a la penúltima carrera en Brasil con solo tres pilotos con opciones de título: los de Brawn GP y Vettel.

Con 20 puntos en juego (aún estaba el antiguo sistema de 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1), Vettel necesitaba sacarle a Button, líder del campeonato, siete puntos para llegar con opciones a Abu Dhabi, mientras que Barrichello necesitaba sacarle cinco a su compañero de equipo. Pero en una alocada carrera en Interlagos, donde Sutil y Trulli casi llegan a las manos, el Ferrari de Raikkonen se incendió en boxes y el coche de seguridad condicionó las estrategias, el inglés llegó 5º a meta, justo detrás de Vettel y tres puestos por delante de Barrichello.

Button se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 en medio de la locura de todo el equipo y con un resultado que no le permitió ni siquiera subir al podio. Pero el trabajo estaba hecho y los puntos no mentían. Brawn GP había pasado del infierno a los cielos, de estar a punto de desaparecer a arrasar en la primera mitad de la temporada y vivir de las rentas en la segunda.

Los milagros no suelen ocurrir en el Gran Circo, pero que un equipo sin apenas patrocinadores (varias marcas se fueron uniendo a lo largo del año, algunas de manera esporádica), con una alineación de pilotos que no era la mejor del momento y con el presupuesto justo para llegar a fin de temporada consiguiera llevarse los dos títulos aquel año es prueba de que a veces hay margen para la sorpresa entre tanta técnica y milésimas. Cuando los cambios de normativa dejan agujeros en el reglamento...

Aquel noviembre Mercedes compró el equipo, que sirvió de base para uno de los mayores dominios de la historia de la categoría. Pero esa es otra historia.

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