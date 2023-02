Hamilton no callará: "Nada me impedirá hablar de temas importantes"

Cargar el reproductor de audio

La FIA actualizó en diciembre su Código Deportivo Internacional para prohibir a los pilotos hacer declaraciones personales, políticas o religiosas en las carreras sin el consentimiento previo del organismo rector de la F1.

Aunque la FIA dijo que esa medida no era más que la formalización de un proceso que ya está en marcha, varios pilotos han expresado su preocupación porque no les permitan poner de relieve cuestiones importantes.

Lewis Hamiltn ha sido una de las figuras de la F1 que más se ha pronunciado sobre temas sociales, como el movimiento Black Lives Matter en 2020 en medio del activismo en todo el mundo, la mejora de la diversidad dentro del automovilismo y los derechos del colectivo LGBTQ+.

Hablando tras la presentación del nuevo coche de F1 de Mercedes, Hamilton dijo que seguiría hablando sobre temas importantes a pesar de la actualización de las reglas por parte de la FIA.

"No me sorprende, pero nada me impedirá hablar de las cosas que me apasionan y de los problemas que hay", dijo Lewis Hamilton.

"Creo que el deporte sigue teniendo la responsabilidad, siempre, de hablar de las cosas y crear conciencia sobre temas importantes, sobre todo cuando viajamos a todos esos lugares diferentes".

"Así que nada cambia para mí".

En el podio del Gran Premio de la Toscana 2020, Hamilton lució una camiseta con el mensaje "Arresten a los policías que mataron a Breonna Taylor" en la parte delantera, a raíz del asesinato de Taylor, una médica afroestadounidense, a manos de la policía. Después de la carrera, la FIA actualizó el reglamento para exigir a los pilotos que llevaran sus monos abrochados hasta el cuello en el podio y las entrevistas posteriores a la carrera.

Tras la actualización reciente del Código Deportivo Internacional, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, declaró que no quería que los pilotos utilizaran la F1 como "plataforma para sus intereses personales", pero negó que el organismo estuviera "cerrando el paso a ningún piloto".

Sin embargo, el cambio en la normativa significa que los pilotos podrían ser sancionados por la FIA si infringen las normas relativas a las declaraciones políticas.

A la pregunta de si estaría dispuesto a aceptar cualquier sanción que la FIA considerara apropiada por sus declaraciones, el de Mercedes respondió: "Creo que sería una tontería decir que me gustaría que me impusieron puntos de penalización extra por hablar de cosas".

"Pero como ya he dicho, voy a seguir diciendo lo que pienso. Todavía tenemos esta plataforma, todavía hay muchas cosas que tenemos que abordar".

"El apoyo de Stefano [Domenicali] creo que ha sido increíble. Creo que todos los pilotos han estado muy de acuerdo con la libertad de expresión. Todos estamos unidos en eso".

