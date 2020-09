Mercedes defiende a Hamilton tras la polémica con su camiseta

En el acto antirracista que hace la Fórmula 1 antes de cada carrera, todos los pilotos llevan una camiseta con el lema 'Fin al racismo', menos Lewis Hamilton. Sin embargo, en lugar la habitual con el mensaje 'Black Lives Matter', en Mugello el británico llevó una camiseta en la que se leía (en inglés) 'Arresten a los policías que mataron a Breonna Taylor'.

Además, el campeón se giró para mostrar que en la parte trasera aparecía la cara de la afroestadounidense de 26 años a la que robaron la vida el pasado marzo junto al mensaje 'Decid su nombre'.

Al contrario que en las anteriores carreras, Hamilton también subió al podio con esa camiseta sobre el mono de su equipo, y repitió el acto de girarse para enseñarla al completo.

Rápidamente eso generó multitud de comentarios en redes sociales, que cuestionaban, tal vez no el mensaje de la camiseta en sí, sino que fuera el lugar donde hacer esa reivindicación. Hace no mucho, en la Fórmula 1 se prohibía todo mensaje que no tuviera que ver con la competición en sí, y de hecho no están permitidos en ninguna competición de la FIA.

Hubo quien incluso criticó que Hamilton tapara los patrocinadores de su mono con la camiseta en un momento, el del podio, de tanta repercusión. Sin embargo, lejos de ignorar el revuelo generado, Mercedes reforzó la reivindicación de su piloto volviendo a postear la foto.

Un usuario contestó: "Lo siento, pero el podio de F1 no tiene nada que ver con política", y otro añadió: "¿Cómo se permite que el deporte se convierta en una bandera política?... mal".

A ambos tuits Mercedes replicó: "Esto no es política. Es básico, son derechos humanos".

A ti, querido lector, ¿qué te parece?

Luego Lewis Hamilton, en su cuenta personal, añadió dos imágenes y el siguiente comentario: "Han pasado 6 meses desde que Breonna Taylor fue asesinada por policías, en su propia casa. Todavía no se ha hecho justicia. No nos quedaremos callados". El hexacampeón no entró al trapo de las respuestas que le llegaron

¿Quién es Breonna Taylor?

Breonna Taylor (1993) era una afroestadounidense de 26 años que el pasado 13 de marzo de 2020 falleció tras ocho disparos de la policía, que había entrado en su apartamento de Louisville (Kentucky, Estados Unidos) sin aviso para una orden de registro. La pareja de Breonna, Kenneth Walker, y los oficiales de policía, comenzaron un tiroteo en el que falleció la joven y salió herido un inspector.

Los agentes involucrados fueron reubicados, y en el informe del incidente se afirmaba que Taylor no había sufrido ningún daño y que la policía no entró en el apartamento por la fuerza.