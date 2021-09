Hamilton puede llegar a final de año sin sanción por motor

Los equipos llegan al último tercio de la temporada 2021 conscientes de que probablemente reciban penalizaciones en parrilla por superar el límite de elementos permitidos del motor por año.

Red Bull ya ha confirmado que Max Verstappen tendrá que salir al fondo de la parrilla en alguna carrera a finales de este año después de perder uno de sus motores en el accidente con Hamilton de Silverstone, pero lo hará de manera estratégica en una pista donde crea que Verstappen podrá recuperar posiciones.

Mercedes optó por montar a Bottas a su cuarta unidad de potencia de la temporada en Monza, lo que hizo que el finlandés saliera desde la parte trasera de la parrilla a pesar de haber liderado la clasificación y haber ganado la carrera al sprint.

Pero el director de Mercedes F1, Toto Wolff, explicó que no era una decisión que estuviera ya tomada que Hamilton tuviera que sufrir penalización en algún momento de lo que queda de año, dado que todavía le queda vida útil en su última unidad de potencia.

"No, no es una obligación absoluta porque todavía estamos corriendo muy cómodamente con esta unidad de potencia actual", dijo Wolff.

"Es una decisión que se puede tomar en cualquier momento, pero, en este momento, no creemos que sea necesario".

"¿Significa eso que no vamos a cambiar a un cuarto motor? No, no significa eso. Veremos cómo se desarrollan las próximas carreras".

Wolff dijo a Sky Sports el viernes en Monza que desconfiaba del impacto que un abandono podría tener en la lucha por el título dados los estrechos márgenes entre Hamilton y Verstappen en el mundial de pilotos, así como entre Mercedes y Red Bull en el campeonato de constructores.

"Creemos que entre ser primero y segundo, con la vuelta rápida, si hay un abandono, hacen falta cuatro carreras para remontar", admitió Wolff.

"Y eso es brutal. Así que podrías darte el lujo de terminar cuatro veces en segundo lugar. Por lo tanto, si tu rival abandona solo necesitarías ir a lo seguro sin renunciar al rendimiento".

Hamilton añadió: "De momento todavía tengo dos motores. Y actualmente no hay ningún plan para que tenga que montar uno más, con suerte. Pero ya veremos".

¿No lo has visto? Es increíble La F1 revela un nuevo vídeo 360º del accidente Hamilton/Verstappen