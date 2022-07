Hamilton, exhausto tras no poder hidratarse en el GP de Francia

Cargar el reproductor de audio

Después de que Charles Leclerc abandonase a causa de un accidente cuando lideraba la carrera en el circuito de Paul Ricard, Lewis Hamilton ascendió a la segunda posición, la cual mantuvo hasta la bandera a cuadros, 10 segundos por detrás de Max Verstappen.

Una vez finalizada la carrera, el británico, que se tumbó en el suelo nada más llegar a la sala previa al podio, reveló que su sistema de bebida no había funcionado este domingo, lo que provocó que su camino hacia el segundo puesto, su mejor resultado de la temporada hasta ahora, fuera aún más complicado ante las calurosas condiciones que había sobre el asfalto.

"Qué clima más increíble hemos tenido, pero la verdad es que ha sido una carrera muy dura porque mi sistema de bebida no funcionaba", reveló Hamilton.

"Pero qué gran resultado hemos conseguido teniendo en cuenta que hemos estado muy lejos de estos chicos [Ferrari y Red Bull] todo el fin de semana".

"La fiabilidad es algo en lo que el equipo ha sido increíble, así que quiero felicitar a todos en las dos fábricas y a los que están aquí, que sin ellos no podríamos conseguir este doble podio, y George [Russell] también hizo un trabajo increíble hoy".

"No he visto cuál era mi peso, pero me imagino que [he perdido] unos tres kilos. Así que, sí, es bastante. Estoy deseando beberme el resto de esta bebida [la que tenía en la mano]".

Mercedes había llegado a la carrera del domingo preocupado y confundido por su falta de ritmo durante el resto del fin de semana en Paul Ricard, con Hamilton terminando a nueve décimas del tiempo de la pole de Leclerc en la clasificación.

Hamilton estaba animado después de lograr su cuarto podio consecutivo, y por el primer doblete en el podio de Mercedes en lo que va de temporada, ya que su compañero de equipo, George Russell, terminó tercero tras un gran duelo con Sergio Pérez.

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 se mostró entusiasmado al ver que Mercedes podía "al menos presionar" a Red Bull y Ferrari en cuanto al ritmo de carrera y se le notaba esperanzado por las próximas actualizaciones que pueden ayudar a reducir la diferencia.

Cuando se le preguntó por sus expectativas para el Gran Premio de Hungría de la próxima semana, respondió: "Va a ser difícil vencer a los Ferrari y a los Red Bull, ya ves que todavía tienen ventaja".

"Pero espero que llevemos algún tipo de mejora y, con suerte, demos un paso adelante para acercarnos más a ellos".

"Se ha podido ver en la carrera, podemos al menos presionarles un poco, así que espero que en la próxima carrera estemos aún más cerca", concluyó el siete veces campeón del mundo.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!