El rueda a rueda Hamilton-Verstappen que pudo decidir el GP de España

Al principio de la carrera, Max Verstappen y Lewis Hamilton estuvieron muy cerca de tocarse cuando el holandés se mantuvo en la trazada de la curva 1 a la curva 2, después de haberse abierto paso por el interior del primer vértice.

Ese momento completó el cuarteto de carreras consecutivas desde el inicio de la temporada en las que los dos han llegado a estar rueda a rueda. Verstappen mantuvo el liderato gran parte de la carrera desde ese momento, hasta que la agresiva estrategia de Mercedes hizo que Hamilton pudiera estar en disposición de adelantarle de nuevo a siete vueltas del final gracias a unos neumáticos más frescos.

Cuando Motorsport.com le pidió que describiera sus sensaciones sobre el adelantamiento de Verstappen, Hamilton dijo: "Cuando entramos en la curva 1, me aseguré de dar todo el espacio posible a Max".

"En mi mente, siempre es una maratón, no un sprint, así que siempre pienso a largo plazo. Y, claro, podría haber sido un poco más agresivo. ¿Era necesario? Bueno, estoy en la posición en la que estoy porque no me pongo demasiado agresivo cuando no lo necesito".

Hamilton sí reconoció que hubo un breve momento en el camino a la primera curva –cuando Verstappen se puso a rebufo del Mercedes durante unos segundos– en el que podría haberse movido hacia el interior y "sellar el trabajo ahí".

Vídeo del rueda a rueda entre Hamilton y Verstappen en Barcelona

Explicó: "Sabía que Valtteri [Bottas] obviamente salía tercero y el objetivo era trabajar en equipo, así que me quedé a la izquierda.

"Creo que en retrospectiva, podría haber habido un momento, mirando hacia atrás, que cuando Max se movió detrás de mí por un segundo, en el que podría haberme cruzado y sellado el trabajo allí. Pero no lo hice".

Explicando su opinión sobre el lance de la curva 1, Verstappen dijo: "La salida fue buena, y por supuesto llevé un poco menos de ala en comparación con Mercedes y eso ayudó un poco a llegar al lado de Lewis. Y luego fui a por él en la curva 1".

Bottas también habló sobre el inicio de la carrera junto a Hamilton y Verstappen en la rueda de prensa posterior al evento, donde explicó cómo se quedó detrás de Charles Leclerc en la famosa curva 3 a derechas de Barcelona, un movimiento que comprometió significativamente las posibilidades del finlandés de luchar por la victoria.

"Para ser sincero, no vi a Charles en la curva 3", dijo Bottas. "Una vez que le vi por fuera yendo mucho más rápido que yo, ya era demasiado tarde. Tengo que revisarlo".

Cuando se le preguntó si había perdido impulso tras el casi toque de Hamilton y Verstappen al acercarse a la curva 2, Bottas respondió: "Sí, seguro, pero en las curvas 1/2 solo hay una trazada, no puedes hacer mucho".

"Así que sabía que podía mantener mi lugar allí, pero luego en la curva 3 estaba realmente tratando de seguir a Lewis de cerca por el interior y no pensé que hubiera ninguna posibilidad de que Charles estuviera tan cerca y lograse obtener un buen agarre y trazada por el exterior".

