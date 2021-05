Hamilton: "Es genial ver la progresión de Alpine"

Lewis Hamilton cerró el viernes del GP de España de Fórmula 1 como el más rápido, después de superar el tiempo que había marcado su compañero, Valtteri Bottas, en la primera sesión de la mañana en Barcelona.

El vigente campeón del mundo superó al finlandés en la FP2 por 0,139 segundos, pero aseguró que el Mercedes W12 no es un monoplaza sencillo de configurar y pilotar, y que les queda trabajo por hacer.

"Ha sido un buen comienzo de fin de semana. La pista es impresionante y el equilibrio es similar al que tuvimos en la última carrera, así que parece que está todo apretado, pero parece que tuvimos un ritmo decente este viernes", comentó en Montmeló.

Cuando se le preguntó si el coche había ido bien ya desde el principio, como reflejaron los tiempos, Hamilton apuntó: "Oh, no, no, tenemos que trabajar en ello. Nunca es fácil y no creo que con este coche vaya a ser así nunca".

"Pero entendemos el monoplaza, sabemos qué dirección tenemos que seguir en cuanto a equilibrio. Así que hemos hecho algunos ajustes en el camino y no sé si mejoró para esta sesión necesariamente, pero hubo algunos descubrimientos. Así que espero, una vez que podamos analizar estas dos sesiones, tener una mejor configuración para el sábado".

Los Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez cerraron el top 10, después de haber estado peleando con Mercedes en todas las sesiones de lo que va de temporada. Aunque parece claro que ambos mejorarán el sábado de cara a la clasificación, Hamilton señaló que no solo ellos están haciendo progresos en este inicio de 2021.

"Una vez más, solo me centro en nuestro trabajo y solo nos centramos en nuestro trabajo. Pero es increíble ver el progreso que están haciendo Ferrari y McLaren e incluso Alpine. Es fantástico verlos tan fuertes, así que eso también nos presiona a nosotros. No es un solo equipo contra el que competimos", apuntó.

Y sobre la remodelación de la curva 10, el inglés tiene claro qué le parece, después de haber completado 54 vueltas al trazado catalán este viernes. "Um, es un poco... no agarra tanto como la otra superficie, pero creo que mejorará. No entiendo realmente cuál era el objetivo de la curva. Es mucho, mucho más rápida, pero no he estado en una situación de carrera con ella. Así que no puedo decirte si va a ser mejor para las carreras o no", reflexionó. "La anterior, obviamente, era una frenada fuerte. Ese era otro punto en el que potencialmente podías adelantar, pero la recta era demasiado corta. Así que no lo sé. Esperemos que tal vez te permita seguir más de cerca, tal vez a través de esa última sección. Y si lo hace, eso significa que podremos correr mejor en la recta principal". Información adicional de Jonathan Noble

Las fotos de Lewis Hamilton en el GP de España de F1 2021

