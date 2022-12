Hamilton se acostumbró al éxito en la F1: "Ahora lo aprecio más"

Cargar el reproductor de audio

Después de ocho temporadas consecutivas ganando el título de constructores y con siete victorias en el campeonato de pilotos, seis de ellas obra de Lewis Hamilton, el equipo de las balas plateadas recibió un duro varapalo en 2022 debido a la introducción de un nuevo reglamento técnico que no fueron capaces de exprimir, no al menos como algunos de sus rivales.

Desde las pruebas de pretemporada, en las que Mercedes sorprendió a todos con dos diseños muy diferentes en su W13, dieron la sensación de no tener suficiente rendimiento como para luchar con Red Bull y Ferrari, pero visto lo visto en años anteriores nadie parecía querer creérselo, por lo que hasta que no se disputaron las primeras citas del curso, nadie creía en la crisis del equipo alemán.

A lo largo de la temporada, las flechas plateadas vivieron escenarios muy diferentes, con altibajos que ni ellos mismos entendían, pasando de luchar por llegar a la Q3 a estar cerca incluso de las escuderías punteras. Finalmente, en los últimos grandes premios del curso, Mercedes encontró soluciones y dieron un paso adelante que definitivamente les acercó a la lucha por las victorias.

De esta forma, los alemanes cerraron la temporada con un sonrisa que distaba mucho de las caras largas que se vieron durante casi todo el año. La victoria de George Russell en el Gran Premio de Brasil, la única de la campaña para ellos, fue celebrada por todo lo alto, como hacía tiempo que no sucedía en Mercedes.

Hablando sobre ello, Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, reconoció que llegó a estar muy acostumbrado al éxito, a las victorias y a ser siempre uno de los favoritos, por lo que la temporada 2022 fue todo un golpe de realidad para él.

"Por supuesto que queríamos pelear por los títulos, pero tuvimos que enfrentarnos a la realidad desde el principio de la temporada. Algunos resultados que antes eran malos se sentían como victorias, aunque no lo fueran", dijo en una entrevista para Sport Bild.

"Ganamos tanto en el pasado, que todo se sentía un poco vacío. Ganábamos, sí, pero era lo que se esperaba. Es extraño, porque en realidad es algo increíble. Por lo tanto, fue muy gratificante ver lo felices que éramos consiguiendo resultados más modestos".

"Incluso si terminábamos en cuarto o quinto puesto, todos estaban emocionados. Fue una bonita experiencia estar tan contento con una cuarta o quinta posición", explicó el piloto de Mercedes.

"Ahora aprecio aún más el éxito. Después de la carrera en Brasil, cuando George Russell ganó y yo terminé segundo, estaba increíblemente feliz con el esfuerzo de todo el equipo", dijo Hamilton.

Contestando a la pregunta sobre si una temporada tan mala en lo personal, la primera de su vida en la F1 sin subir a lo más alto del podio, podía afectarle negativamente de cara al futuro, el siete veces campeón del mundo fue muy claro.

"¡No, por supuesto que no me desmotiva! Estoy seguro de que ha habido otros años en los que he acabado sin victorias, debe haber sido más o menos en 2001 o eso, cuando aún estaba en el karting", concluyó el veterano piloto de Mercedes que en 2023 acaba contrato.