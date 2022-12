Galería: todos los cascos de Sebastian Vettel en la Fórmula 1

Cargar el reproductor de audio

Un casco forma parte de las herramientas clave de todo piloto. Sebastian Vettel siempre ha destacado por tener una amplia y llamativa colección de diseños, los cuales le han acompañado desde que debutó en la Fórmula 1 en 2006 con Sauber, hasta que se retiró en 2022 de la mano de Aston Martin. ¡Aquí puedes disfrutar de la galería de imágenes de Motorsport.com!

En la época dorada del tetracampeón en el equipo Red Bull, los colores oscuros como el negro o el azul, así como los representativos del imagotipo de la escudería de las bebidas energéticas (el amarillo y el rojo) fueron las señas clave de la mayoría de los diseños que acompañaron al piloto alemán desde 2007 hasta 2014, cuando puso fin a su relación con los austriacos y fichó por Ferrari.

Una vez se subió al monoplaza italiano, Vettel dejó atrás el estilo colorido de antaño, y entraron en juego varios elementos clave que marcaron su paso por Maranello: el color blanco que simboliza la paz, así como el rojo en representación de Ferrari. Asimismo, no podían faltar las banderas de Italia y Alemania.

Cuando el alemán dio el paso a Aston Martin en 2020, el enfoque que adoptaron la mayoría de sus cascos dio un gran vuelco. Las temáticas sociales. como la libertad sexual, así como la protección de la infancia y la juventud o el cambio climático y la conservación del medio ambiente, fueron algunos de los muchos motivos que, bajo el lema de "We Race As One" o "Let The Children Play" adornaron los diseños de los cascos de las temporadas 2020-2022, antes de que Vettel se retirara de la Fórmula 1 en el último Gran Premio de Abu Dhabi 2022, con el casco "The Last Lap", en el cual participaron gran parte de sus fans.

