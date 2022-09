¿Cuál es el futuro de Alfa Romeo y cuándo tomarán una decisión?

Cargar el reproductor de audio

El pasado 26 de agosto, Alfa Romeo anunció el final de su asociación técnica y comercial con Sauber en la Fórmula 1 al final de la temporada 2023. El acuerdo, que comenzó en 2018, era uno de los grandes deseos del por entonces CEO de FCA, Sergio Marchionne, y coincidió con el debut de Charles Leclerc en la máxima categoría del automovilismo.

El anuncio de los italianos coincidió con los rumores prácticamente confirmados de una unión entre el Grupo Sauber y Audi, que exactamente el mismo día del anuncio de Alfa Romeo, confirmó oficialmente su llegada a la Fórmula 1 a partir de 2026 con su propia unidad de potencia.

Aunque por el momento no se ha anunciado nada más, en el paddock se da por hecho que la marca alemana irá adquiriendo progresivamente el control del Grupo Sauber, convirtiéndose en socio mayoritario a partir de 2025, con Rausing manteniendo una participación minoritaria.

La duda es si Alfa Romeo estuvo y está realmente al tanto de esos planes, una pregunta a la que Jean-Philippe Imparato, director general de Alfa Romeo, contestó en Monza.

"Estamos en un momento en el que el mundo de los automóviles está cambiando a una velocidad increíble. A partir de 2025 todos nuestros nuevos modelos serán eléctricos, y tendremos una producción totalmente electrifica a partir de 2027, con la excepción de dos ofertas híbridas".

"Es fundamental que tengamos libertad para hacer todas las evaluaciones necesarias de cara a 2024, y por el momento no hay nada que nos lo impida".

"Estamos muy contentos con la relación que tenemos con Sauber", continuó Imparato, "con Finn (Rausing) y Fred (Vasseur) hablamos todas las semanas, y todavía tenemos dieciocho meses de colaboración por delante. Nuestra relación ha dado y sigue dando un excelente rendimiento, proporcionalmente el más alto del paddock".

En un momento de transición, la dirección de Alfa Romeo quiere tener carta blanca para poder evaluar cuidadosamente qué dirección tomará el mercado y adaptar sus planes en consecuencia.

"La renovación con Sauber para la temporada 2023 se firmó en julio, entonces ya nos hacíamos una idea de cuál podía ser el escenario, así que no nos pilló por sorpresa. De cara a 2024 evaluaremos todos los panoramas posibles, con tres pautas que hay que respetar: la italianidad, la tradición y también la deportividad. A partir de esos principios, cualquier escenario está abierto".

"No veo a Alfa Romeo involucrada en un campeonato que no esté en consonancia con nuestra historia, pero por lo demás, todo se evaluará. Nos gusta la Fórmula 1, pero no queremos ir de un equipo a otro, ni queremos pensar en contextos en los que Alfa Romeo no tenga una tradición, por lo demás todo se tendrá en cuenta y tomaremos una decisión en la primera mitad del próximo año", concluyó Imparato.