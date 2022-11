La F1 replanteará la idea de un cambio a un sprint independiente

Cargar el reproductor de audio

La tercera y última prueba al sprint de 2022 de este fin de semana ha reabierto el debate sobre el atractivo de los sprints. El campeón del mundo, Max Verstappen, ha sido especialmente crítico con el concepto, ya que hace tiempo que no está a favor de las carreras más cortas de los sábados.

Reiteró su postura en el Gran Premio de Brasil, cuando dijo que uno de los grandes aspectos negativos de los sprints era que los pilotos eran reacios a arriesgar demasiado por miedo a caer en las últimas posiciones de la parrilla para la carrera principal del domingo.

"Sinceramente, no soy un gran fan de esto porque siento que realmente no corremos", dijo. "Es verdad que consigues algunos puntos, pero también sabes que no puedes arriesgarte porque la carrera principal es donde realmente consigues los puntos. No haces una parada en boxes, así que solo pones el neumático que durará la distancia".

"Con estos coches, probablemente la carrera es un poco mejor, pero, en general, no se ven muchos adelantamientos a menos que haya un coche fuera de posición. Así que no es tan divertido para mí", afirmó.

La Fórmula 1 acababa de recibir el visto bueno para la celebración de seis carreras al sprint en 2023, y ahora ha comenzado el proceso de planificación con los equipos y la FIA. Además de finalizar la ubicación de los sprints en las próximas semanas, se entiende que la Fórmula 1 planea discutir la idea de hacer el evento del sábado completamente independiente.

Eso significa que será solo por puntos, y que la parrilla para el gran premio principal del domingo se decidirá probablemente en la tradicional sesión de clasificación del viernes.

El piloto de Haas, Kevin Magnussen, dijo que esa idea sería buena para permitir a los pilotos apretar un poco más: "Max [Verstappen] tiene un buen punto de vista en cuanto a que los riesgos que quieres tomar en el sprint son menores porque decide la posición para el domingo, así que creo que tal vez un buen ajuste podría ser separar eso, para que puedas ir a por ello".

Uno de los directores generales de de la Fórmula 1, Ross Brawn, dijo después del primer sprint de la historia en Silverstone el año pasado, que los pilotos ya habían estado presionando para que hubiera una carrera independiente, y que el deporte estaba abierto a hacerla realidad.

"Creo que esa será probablemente la cuestión clave, si damos un paso más y lo hacemos independiente", dijo en una entrevista en ese momento. "Creo que tendremos que analizar el número de puntos que se otorgan, y cómo determinamos la parrilla de salida. ¿Debería ser solo lo que se hizo el viernes?".

Verstappen dejó claro que estaba abierto a discutir formas de mejorar los sprints: "Sé que, por supuesto, tendremos seis el próximo año, pero podemos pensar en cosas para discutir [en cuanto a] si lo queremos de una manera diferente para que sea un poco más emocionante, al menos para mí. Pero ya veremos".