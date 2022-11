Hamilton reconoce que fue difícil no frustrarse en 2022 con su F1

Cargar el reproductor de audio

Ser Lewis Hamilton en la temporada 2022 de Fórmula 1 no ha sido nada sencillo, y es que el piloto británico ha pasado de estar peleando por pasar el corte de la Q1 en las primeras citas del año a luchar por victorias. Durante ese periodo ha pasado por todo tipo de situaciones, desde verse muy por detrás de su compañero George Russell hasta ser la principal amenaza de Max Verstappen.

Es por ello que en la jornada previa al Gran Premio de Brasil se sinceró ante los medios y reconoció que había sido muy complicado no darse por vencido tras ver que no tenían un monoplaza competitivo, e hizo ver que parte del mérito de volver a las primeras plazas se debía al trabajo de su equipo.

Cuando se le dijo al siete veces campeón del mundo que estaba acostumbrado a ganar y se le preguntó sobre lo difícil que fue no frustrarse en el 2022, respondió: "Sí, porque sinceramente he sentido muchas veces que parecía que habíamos ganado. Conseguir un quinto puesto o un cuarto, o incluso ese podio, en esos momentos, todos estábamos tan eufóricos".

"Nos sentíamos como si fuera una victoria", reconoció. "Así que ha habido muchos escenarios como ese este año en los que, de forma sincera, el viaje ha sido la parte más importante. Creo que somos ganadores, no en la forma en que se ve fuera en términos de números, pero todos los miembros del equipo son ganadores, todos se han esforzado mucho, lo han dado todo".

"Nadie se ha dado por vencido, todos han superado las emociones que tenían por no estar en primera línea, se han esforzado al máximo, y estoy muy orgulloso de todos. Para mí, eso es más importante que ganar todas las carreras, para ser sincero", indicó Hamilton.

Sobre lo que resta de curso, el británico fue claro, y es que quiere lograr el mejor resultado posible, aunque asegura que las condiciones serán las que dicten sentencia: "Mi enfoque es maximizar las dos próximas carreras. Creo que nosotros, como equipo, estamos centrados en asegurarnos de tener un coche con el que podamos competir el año que viene".

"Cada vez que llegamos a una pista, nos sorprendemos de una manera u otra de lo grande que es la diferencia o lo cerca que estamos, así que no sabré hasta mañana dónde estamos", expresó el inglés. "No sé si el coche será espectacular aquí, no sé si estaremos tan cerca como en la última carrera, no creo que lo estemos, pero espero que me sorprendan y no sea el caso".

"Preveo que no va a ser lo más fácil en la pista", dijo sobre Interlagos. "Pero el clima [las predicciones apuntan a mucha lluvia], hay todo tipo de cosas que podrían pasar, así que de las dos próximas carreras, esta es la mejor opción que tendremos, o la más cercana. La siguiente [Abu Dhabi] creo que con esas largas rectas será difícil".

Mercedes aún tiene la posibilidad de lograr el subcampeonato del mundo de constructores si recupera esos 40 puntos a Ferrari, algo muy complicado, pero no imposible: "Si somos realistas, Ferrari ha tenido un coche increíble la mayor parte del año, no sé qué pasó el fin de semana pasado, pero lo más probable es que vuelvan a estar delante este fin de semana, pero quién sabe".

"No es fácil ganarles, pero si lo hiciéramos, creo que sería una remontada bastante sorprendente, y esa narrativa también, me hace saber que vamos en serio. Creo que en este momento, porque estamos en plena carrera, queremos ganarles, así que ese es nuestro objetivo", aseguró Hamilton.

En 2021, el de Mercedes protagonizó una de las mejores peleas por el título con Max Verstappen, pero este curso no ha podido plantar cara por el dominio absoluto del neerlandés: "No puedo decir que haya tenido tiempo de estudiar cada aspecto de lo que Max [Verstappen] ha hecho este año, pero creo que ha realizado un trabajo increíble".

"Ha hecho todo lo que tenía que hacer", aseguró. "El equipo le proporcionó un coche increíble, y él ha cumplido prácticamente todos los fines de semana, puede estar orgulloso del trabajo que ha hecho, sé lo que se siente al estar en una posición así, tiene la oportunidad de ganar más carreras, las próximas, por lo que podría alargar ese récord aún más si no podemos detenerlo, o Ferrari no puede frenarlo".

