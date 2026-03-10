"La F1 está tratando de ser más Fórmula E, y es un error", dice el cofundador de la FE

Los cambios de reglas en la F1 2026 han llevado, más que nunca, a una multitud de menciones a la Fórmula E en el campeonato. Una mayor importancia del componente eléctrico (hasta el 50%) ha llevado a los pilotos a comparar la gestión de energía necesaria con la de la Fórmula E.

En un encuentro con los medios, Motorsport.com ha preguntado al co-fundador y director general de la Fórmula E, Alberto Longo, si no le parece que las referencias a la categoría eléctrica, de parte de la Fórmula 1, son con un tono despectivo.

"Yo diría lo contrario. Creo que hay un dicho muy antiguo en español que dice: 'que hablen'. Siempre es bueno que haya ruido. Si estás en boca de todos, es porque eres importante, y sin duda nosotros lo sentimos así".

Longo continuó aclarando que él es fan de la F1, y en ese sentido siente que se han podido equivocar: "Lo único que puedo decir, como siempre digo, es que soy un gran aficionado a la Fórmula 1. Creo firmemente que decidieron aplicar ciertas normas que probablemente están perjudicando un poco su espectáculo, su show".

"Creo que se están acercando cada vez más a nosotros. Y nosotros no solo tenemos la exclusividad, sino que también contamos con experiencia en eso".

Muchos han señalado que la Fórmula E es capaz de hacer al menos cuatro minutos de velocidad total con el 'Modo Ataque' y luego no se vienen abajo, como sí ocurrió en el GP de Australia después de alguna recta. Cuando se le mencionó a Longo, dijo: "Sí, creo que podemos usar ocho o seis minutos del Modo de Ataque y el coche no baja, no reduce la velocidad. Así que, creo que tienen que volver a donde están, a plena potencia, porque están rompiendo eso, que es de lo que se trata la Fórmula 1".

"Y nosotros somos una propuesta completamente diferente. Nos hemos presentado así desde el primer día, una propuesta completamente diferente. Y no es elegir entre una cosa u otra, son ambas, pero el problema es que intentan parecerse más a la Fórmula E. En mi opinión, como aficionado, creo que están cometiendo un error. Creo firmemente que deberían seguir siendo lo que son, fieles a sus principios".

Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, activa el modo ataque Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Dada las similitudes, en esa misma entrevista se le preguntó si la Fórmula E podría convertirse en un campo de pruebas para nuevos circuitos de la F1 en el futuro, sobre todo con la Gen4, que alcanzará velocidades incluso más altas.

Longo considera que la F1 seguirá manteniendo un ojo en la Fórmula E, pero que las necesidades son muy distintas: "Creo que estudiarán lo que hacemos, como han hecho en los últimos años. Obviamente, estamos muy avanzados en cuanto a la tecnología específica que utilizamos En cuanto a las sedes, por el contrario, tienen una forma muy establecida de estudiarlas y saben exactamente lo que necesitan. Por el contrario, creo que nosotros somos mucho más flexibles, podemos competir en cualquier tipo de recinto".

"Obviamente, tenemos ciertas limitaciones, pero no las mismas que ellos. De hecho, creo que la mayoría de las pruebas que hacemos, la Fórmula 1 no podría hacerlas. Obviamente, ya no vamos allí, pero recuerden cuando fuimos a Brooklyn, la Fórmula 1 nunca podría haber celebrado un evento allí, o en aquel circuito de París".

"Ahora, mirando hacia el futuro, es evidente que cada vez vamos a circuitos más amplios. Por ejemplo, en México, vamos a un circuito completamente diferente al que ellos utilizan y ellos no podrían hacerlo en ese circuito tan pequeño. Ellos podrían decir lo mismo de nosotros, que no podríamos hacerlo en un circuito grande, pero eso va a cambiar. A partir del año que viene, podríamos correr en México en el circuito largo sin ningún problema. Así que sí, creo que básicamente vamos a ser la plataforma de pruebas para la electromovilidad en general, para las carreras eléctricas".

Sin embargo, remató asegurando que, de hecho, en la F1 probablemente recurran al personal del campeonato eléctrico: "A medida que la Fórmula 1 se vuelve más eléctrica o más híbrida, estoy seguro de que habrá interés en nuestro campeonato en términos de personal técnico, ingenieros, incluso pilotos, ¿por qué no? Intentarán robar a toda esa gente de nuestros equipos y fabricantes, sin duda", concluyó.