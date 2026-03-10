Para McLaren F1, Australia demostró que hay que "hacer más" por la seguridad

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, afirma que el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 ha confirmado que la categoría debe "hacer más" para aliviar las preocupaciones en materia de seguridad, especialmente en lo que respecta al procedimiento de salida. El domingo, Franco Colapinto evitó un enorme accidente en la recta principal tras esquivar por poco a Liam Lawson, que había arrancado lentamente, después de que el complejo procedimiento de salida con estos F1 de 2026 ya hubiera sido tema de conversación durante muchos meses.

Para ayudar a los pilotos a acelerar sus turbocompresores en la salida, lo que se ha convertido en un requisito para lograr una buena salida según la nueva normativa de este año sobre unidades de potencia, la FIA ya había ampliado el procedimiento previo, reteniendo los coches durante cinco segundos más.

Pero la caótica salida de Melbourne demostró que el procedimiento sigue siendo un peligro potencial para la seguridad, y Stella cree que la suerte del corredor de Alpine significa que el campeonato debe seguir buscando formas de mejorar la situación.

"Creo que la preocupación sigue ahí. Hoy [por el domingo] la salida ha estado a punto de acabar mal", dijo Stella. "Había una gran diferencia de velocidad en la parrilla. Podemos esperar lo mejor, o podemos hacer algo más para asegurarnos de reducir esa diferencia de velocidad".

"Se trata de una cuestión muy técnica. No creo que debamos ir demasiado lejos con el 'debemos hacer esto, o debemos hacer aquello'. Mi petición es que hagamos más. Mantengamos la atención en la salida, porque en algún momento se convertirá en un problema".

Andrea Stella, McLaren Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Durante los test de Bahrein, Stella también expresó su preocupación por las enormes velocidades al final de las rectas, cuando los coches se quedan sin batería y comienzan a recuperar energía a plena potencia, un fenómeno denominado 'superclipping'. Esto se hizo especialmente patente en la larga recta entre las curvas 8 y 9 de Albert Park, donde se produjeron varias batallas de infarto. Stella respaldó a su piloto, Lando Norris, quien afirmó que los grandes e impredecibles descensos de velocidad son un accidente en potencia.

"En mi opinión, esto fue principalmente un motivo de preocupación en la primera vuelta", explicó Stella. "Lando, en particular, señaló que es bastante complicado cuando tienes coches muy cerca de ti, que pueden seguir desplegando [energía] o no. Al crear esta diferencia de velocidad, la situación se vuelve bastante impredecible. E incluso desde este punto de vista, no deberíamos estar contentos porque no haya pasado nada. Siempre debemos estar a la vanguardia cuando se trata de seguridad".

Debido a la necesidad de recargar constantemente la energía eléctrica en Albert Park, la primera carrera de la F1 2026 ofreció emoción desde el principio, con muchos adelantamientos relacionados con la batería, incluida una batalla por el liderato entre el a la postre ganador, George Russell, y Charles Leclerc. Pero Stella considera que esas batallas fueron algo artificial, una herramienta inicial de los equipos y los pilotos que intentaban descubrir las mejores estrategias de despliegue de energía, y cree que pronto empezarán a converger en el enfoque óptimo.

"Sin duda, fue emocionante al comienzo de la carrera cuando se produjeron los adelantamientos, en particular entre Mercedes y Ferrari", reconoció Stella. "Para mí, esto todavía parece un poco artificial. Es un [tipo de] adelantamiento que tiene que ver con cómo estamos utilizando la batería. En realidad, cuando el ritmo se estabiliza y todos siguen el mismo patrón desde el punto de vista del organigrama de despliegue de energía, creo que los adelantamientos se vuelven difíciles, por lo que es algo que debemos seguir revisando. Así que creo que los tres puntos de atención siguen vigentes. Y la primera carrera confirmó que así es".