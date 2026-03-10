Ferrari tiene "el mejor coche", según Norris; y lo explica

El Gran Premio de Australia, primera prueba de la temporada 2026 de F1, dio lugar a una jerarquía que, en general, era de esperar, al menos en los primeros puestos. Mercedes es sin duda el equipo a batir y Ferrari su competidor más cercano, con una diferencia de ritmo que parece más impresionante en las clasificaciones que en la carrera, aunque la escudería italiana no lo dio todo el sábado.

Por supuesto, esas conclusiones aún deben confirmarse este fin de semana en China, pero el inicio de la carrera en Melbourne también demostró que Mercedes no es necesariamente imbatible, siempre que un coche competitivo consiga tomar la delantera en la salida.

Si la segunda parte de la carrera fue claramente favorable a la marca de la estrella, fue sobre todo gracias al desfase estratégico bajo el Virtual Safety Car que decidió la carrera, ya que, antes de eso, los cuatro monoplazas iban en el mismo grupo y George Russell nunca logró superar a Charles Leclerc en el enfrentamiento directo.

Como espectador muy lejano de esta lucha, ya que terminó a 51 segundos del ganador y a 35 segundos de los Ferrari, Lando Norris ofreció una interesante interpretación de la jerarquía a través del prisma del retraso que acumula McLaren con respecto a la competencia.

"Está claro que estamos muy lejos", declaró a Sky Sports. "Pero probablemente eso sea aún más cierto desde el punto de vista del coche [en contraposición al motor]. Creo que esta carrera ha demostrado que todavía estamos muy lejos, realmente muy lejos, y que tenemos mucho trabajo por delante".

"[Mejorar el coche] no es algo que se vaya a conseguir de la noche a la mañana o en una semana o dos. No sé cuál era la diferencia, 50 segundos? Casi una vuelta de retraso. No tanto, pero se puede decir que había al menos cinco o seis décimas de diferencia por vuelta".

"Eso se explica en parte por el conocimiento del motor [Mercedes], pero también por el hecho de que tienen un coche mejor. Creo que Ferrari, por lo que vemos claramente, tiene el mejor coche. Su velocidad en las curvas es increíble".

Una referencia al "coche" que, en realidad, significa que, según Norris, el SF-26 tendría el mejor chasis.

"Por ahora, no tenemos ninguna posibilidad de competir con ellos", continuó el actual campeón del mundo, "y tenemos que trabajar muy duro para comprender y aprender todo lo posible durante esta parte de la temporada, porque es la que determinará el resto del año".

A pesar de haber terminado quinto resistiendo el ataque de Max Verstappen, que llevaba neumáticos menos desgastados, Norris también cree que el Red Bull es un coche mejor que el McLaren en este momento.

"Era evidente que el Red Bull era mucho más rápido, ya que Max salió último [en realidad, 20º] y casi nos gana. Así que no fue la mejor carrera en términos de ritmo. Tuvimos algunos problemas con el coche al principio. Hicimos algunos cambios que claramente mejoraron las cosas".