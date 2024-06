"Sería feliz si pudiera decir que en dos carreras lo hemos arreglado todo"

El GP de Canadá 2023 vio el sexto podio de Alonso y Aston Martin en las primeras ocho carreras de la pasada temporada, mientras que al GP de Canadá 2024 llegan con un quinto puesto como mejor resultado hasta el momento.

Aunque esperan que la lluvia pueda echar una mano para tener un fin de semana competitivo (Alonso lideró la FP2 del viernes), en condiciones normales no estarían en situación de acabar entre los primeros, y a Mike Krack, director del equipo, le preguntaron qué fallaba en el coche.

Tras admitir que 'no es suficiente', ahondó más en los problemas del monoplaza de Fernando Alonso y Lance Stroll. "Bueno, el coche es bastante difícil de conducir, y no hemos conseguido solucionarlo hasta ahora", dijo Krack. "Así que lo que necesitamos es un coche más benigno, más fácil de sacar el potencial, que les dé más confianza a los pilotos. Ya tuvimos algo así en el pasado, y era mucho, mucho más fácil para los pilotos. Si no tienes confianza en tu coche, no puedes ir al máximo. Tienes que tomar margen y estás mucho más expuesto a esos pequeños problemas que estamos teniendo estos días. Y entonces puedes acabar en el lado equivocado".

"Y luego empiezas una carrera mucho, mucho más atrás y ya no tiene sentido. Así que depende de nosotros solucionar estos problemas".

Respecto al margen, el de Aston Martin declaró con resignación: "Me has preguntado en cuánto tiempo. Sería feliz si pudiera decirte que en dos carreras lo hemos arreglado todo. Estamos trabajando duro para solucionar estos problemas e intentamos que las actualizaciones sean lo más rápidas posible".

Esa respuesta llevó a la duda y la pregunta directa de si hay algo particular, algún problema principal del que los pilotos hablen sobre el AMR24. "Si fuera un problema primordial, ya lo habríamos solucionado", declaró Krack.

Por último, y más centrándose en lo que esperan en el circuito de Montreal, relexionó:"Sí todos estamos muy emocionados, obviamente. El Gran Premio de Canadá es la carrera de casa para nosotros como equipo, carrera de casa para Lawrence [Stroll, el dueño del equipo] y su familia. Entonces es un gran evento para nosotros. Todos estamos felices de estar aquí".

"Y sí hay que ver cómo nos va en la pista, que ha sido reasfaltada. El clima es un poco incierto, por lo que ahí podrían surgir oportunidades. Así que estamos bastante seguros de que el espíritu positivo que tenemos al llegar a este evento se traducirá en un buen resultado el domingo".