Duras críticas a los criterios de la superlicencia de Fórmula 1

Patricio O'Ward consiguió sus dos primeras victorias en la IndyCar en 2021 y terminó tercero en el campeonato. Como premio tuvo la oportunidad de probar el McLaren MCL35M de Fórmula 1 en el test de final de postemporada en Abu Dhabi, una situación que ha entusiasmado al mexicano a expresar su deseo de llegar al Gran Circo.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre cómo podría alcanzar el número de puntos necesarios para convertirse en piloto de Fórmula 1 de forma oficial y obtener la superlicencia, respondió: "No tengo ni idea. Esa es una gran pregunta”.

"Para mí es ridículo que alguien que ha sido cuarto y tercero en el campeonato de la IndyCar no pueda conseguir 40 puntos en la superlicencia. Y creo que muchos pilotos están de acuerdo conmigo".

"Pero por lo que tengo entendido, el cuarto te da 10 puntos, el tercero te da 20, así que asumo que estoy a 30 puntos de conseguir la superlicencia. Realmente no me he estresado por ese lado porque por mucho que diga, 'Oh, tal vez puedas conseguir algunos puntos aquí o allá', al final tienes que dejarlo en manos de la gente que quiere dártelos. Si no te los quieren dar, entonces lo siento, tienes que seguir otro año y conseguir 10 puntos más".

En referencia a si la F1 era su objetivo final, O'Ward respondió: "Por supuesto, sí. Mi sueño de ser piloto de carreras empezó por eso, así que mentiría si dijera que no".

"Ahora mismo estoy centrado en la IndyCar. Quiero dar a estos chicos su primer campeonato. Me encantaría darles también su primera victoria en las 500 Millas de Indianápolis", añadió.

"Quién sabe si la F1 será una opción o no será una opción. Obviamente, si se produce, lo aceptaré al 100% y todos los pilotos en mi posición lo harían porque es la Fórmula 1. He crecido viéndola y soñando con ella. Ese es el sueño que tengo desde niño y nunca desaparecerá".

"Ahora mismo, como he dicho, tengo un reto aquí, y quiero que la gente disfrute de mí en la IndyCar. Quiero que sepan lo que también puede ofrecer la IndyCar. Hay tantas cosas geniales en la categoría. Ya veremos cuando vaya a la Fórmula 1, si es que alguna vez voy, pero por ahora disfruten de mí en la IndyCar".

Reflexionando sobre el test de F1, O'Ward añadió: "Fue genial. Se nota que esos coches están literalmente diseñados para ir lo más rápido posible, dentro de la normativa".

"Creo que el coche del año pasado fue el más rápido de la historia de la Fórmula 1 durante mucho tiempo. Fue genial poder probarlo y conducirlo. Puedo asegurar que era ridículamente rápido", concluyó el piloto de McLaren.