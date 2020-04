Carlos Reutemann, una estrella sin título en F1

Carlos Reutemann consiguió su primera victoria en el GP de Sudáfrica de 1974. Aquel no fue sólo el primer triunfo en el mundial Fórmula 1 para un Brabham desde 1970, sino también el primero de un coche de F1 diseñado por el genio Gordon Murray, justamente en su país de origen.

El hecho de que Reutemann encontrara el éxito a principios de su tercera temporada no fue una sorpresa para el mundo de la Fórmula 1. La mayoría de sus rivales lo esperaban desde que firmó con el nuevo propietario de Brabham, Bernie Ecclestone, en 1972, ¡y consiguió la pole position en su primer gran premio!

Aunque el resto de la temporada en la que debutó se vio arruinada por el mediocre Brabham BT37, en 1973, con el BT42 de Murray, todo fue mejor. En una época en la que sólo los seis primeros clasificados puntuaban, Reutemann sumó seis veces en las últimas nueve carreras de la temporada, incluidos dos podios. Luego, cuando Murray diseñó el sorprendente BT44 para 1974, Brabham comenzó a parecerse a un equipo digno de su fundador, Sir Jack Brabham, y Reutemann lograría tres victorias ese curso.

El bonito BT44B de 1975 tenía como rival al rápido y fiable Ferrari 312T de Niki Lauda, y Reutemann sufrió el problema contrario al del año anterior. Murray había eliminado los fallos mecánicos del monoplaza original para que el coche fuera casi a prueba de bombas, pero le faltaba velocidad, por lo que Reutemann quemaba sus neumáticos Goodyear tratando de aguantar el ritmo de los del Cavallino. Terminaría tercero en el campeonato con una victoria, en Nurburgring, y otros cinco podios. Pero, por primera vez en su carrera, se encontró con un duro compañero de equipo, Carlos Pace, y le faltó velocidad en clasificación, una tendencia que continuó en el 76.

Sigue siendo desconcertante. Dado lo sensacional que Reutemann demostraría que podía ser, quizás puede ser que Pace -que moriría en un accidente aéreo en 1977- estaba en el grupo de Guy Moll, Ricardo Rodríguez, Johnny Servoz-Gavin y Stefan Bellof como uno de los mayores talentos de la F1 que no pudo terminar de florecer. O, como algunos han especulado, Reutemann se vino abajo al detectar un vínculo más estrecho entre la dirección del equipo Brabham y Pace. La carrera de Reutemann, muy parecida a la de René Arnoux, se vio dificultada por aparentes cambios de humor que podían durar medio fin de semana de carrera o media temporada.

Brabham no ganó carreras en 1976, ya que Ecclestone había reemplazado los motores Cosworth por los Alfa Romeo de 12 cilindros. Los cochs, a pesar de la bonita decoración del patrocinador Martini, no eran ni rápidos ni fiables, y a Reutemann definitivamente le tocó la peor parte, no pudiendo terminar nueve de las 12 carreras que disputó ese año. Así fue que Enzo Ferrari tuvo fácil contratar al argentino para sustituir a Regazzoni en el 77. El cambio se produjo antes, cuando Lauda sufrió graves lesiones en Nurburgring, pero aunque Reutemann debutaría con Ferrari en el GP de Italia en Monza, Lauda volvió y le superó tanto en la clasificación como en la carrera.

Antes de continuar leyendo, disfruta de estas fotos de Carlos Reutemann en F1:

En la temporada 1977, Lauda y Reutemann estuvieron más o menos igualados en cuanto a la clasificación, pero el frío Lauda, se llevaría tres victorias y el campeonato, mientras que Reutemann logró una sola victoria y el cuarto lugar en el mundial después de una temporada en la que pareció brillante en algunos momentos y mediocre en otros.

Pero como Lauda dejaba el equipo, Reutemann pasó al papel de líder de la escudería, con el recién llegado Gilles Villeneuve como compañero de equipo, y Carlos respondió magníficamente. Mientras que Lotus consiguió ocho victorias en 1978 y Mario Andretti ganó el campeonato, lo más cercano a una amenaza constante al magnífico efecto suelo del Lotus 79 fue el Ferrari 312T3 de Reutemann, sin efecto suelo pero con neumáticos Michelin, que consiguió cuatro victorias y el tercer puesto en el campeonato.

Así que su valor era alto cuando cambió a Lotus para 1979, pero fue una decisión errónea: el nuevo Lotus 80 no funcionó bien en la mayoría de los circuitos. Andretti conseguiría un tercer puesto en el debut del bonito monoplaza, pero lo usaría sólo dos veces más, mientras que Reutemann se negó por completo a conducirlo. En su lugar eligió volver al Lotus 79, que a esas alturas ya no era lo suficientemente rápido como para ser una amenaza seria a la victoria.

El coche que se impuso en la segunda mitad de la temporada fue el Williams FW07, y Reutemann aprovechó la oportunidad para cambiar al equipo de Sir Frank Williams en 1980 y correr con el nuevo modelo B, incluso aunque tuviera que firmar un contrato como número 2 de Alan Jones en Williams. Ese acuerdo pronto dejaría de tener importancia, ya que el australiano ganó cinco carreras y el título, por una única victoria de Reutemann en Mónaco y el tercer puesto en el campeonato, superado también por Nelson Piquet, de Brabham.

Reutemann parecía dispuesto a dar vuelta a la situación en 1981 con el FW07C, recuperando su ritmo de clasificación (10-5 contra Jones), pero eso provocaría roces en Williams que, a pesar del título de Jones, aún no había levantado la restricción a Reutemann de ser el piloto número 2. Jones forzó al argentino a cometer un error mientras lideraba el inicio de la temporada en Long Beach, pero en Brasil, Reutemann mantuvo su ventaja bajo la lluvia, no dejó pasar a su compañero de equipo y se llevó la victoria.

Volvió a ganar en Zolder -un triunfo con sentimientos agridulces para Reutemann, ya que en los entrenamientos había atropellado a un joven mecánico de Osella en pitlane, que murió- y tras la novena ronda de 15 previstas, tenía una ventaja de 17 puntos en el campeonato. Sin embargo, sólo dos veces más en las seis pruebas restantes terminó en los puntos, y en las tres últimas carreras del año condujo como si no quisiera realmente ganar el campeonato, ofreciendo poca resistencia a sus únicos verdaderos protagonistas, Nelson Piquet (que se llevó la corona) y Alan Jones.

Reutemann decidió unos días después del final de la temporada abandonar la categoría, pero más tarde cambió de decisión, disputando los dos primeros grandes premios de 1982 para Williams y consiguiendo un podio, antes de volver a abandonar la competición, esta vez para siempre.