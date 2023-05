Alonso se coloca como "uno de los candidatos" a la pole en Mónaco

El fin de semana del Gran Premio de Mónaco 2023 de Fórmula 1 estaba marcado en rojo en el calendario de Fernando Alonso, quien busca con ahínco su victoria 33 en la máxima categoría del automovilismo. El piloto asturiano esperaba con deseo esta cita en las calles del Principado, puesto que el rendimiento de su Aston Martin parece ser mejor de lo que se podía esperar el inicio del curso, y eso quedó demostrado con su segunda y cuarta posición en las sesiones de entrenamientos libres.

A lo largo de la jornada en el estrecho trazado monegasco, el dos veces campeón del mundo se fue barajando entre las primeras plazas de la clasificación, marcando incluso récords de los sectores mientras que se acercaba al máximo a los muros. Su mejor giro fue un 1:12.682 que lo dejó a poco más de dos décimas del registro de Max Verstappen, el rival a batir y actual líder de la general.

El ovetense dijo: "Fue un buen día para nosotros, completamos nuestro programa. Hubo un par de banderas rojas, pero fue lo mismo para todos, solo tenemos que seguir adelante para encontrar más y más confianza en el coche, que es un aspecto importante aquí, aunque se manejaba bien, fácil de pilotar, que es lo que esperas en una pista como esta, estoy feliz".

"Tenía mucha confianza al volante. Ya llegué con buenas sensaciones [antes del fin de semana], porque este monoplaza siempre me ha dado indicaciones positivas durante todas las carreras, mo me decepcionó hoy, fue un placer conducirlo, me divertí y estoy listo para mañana", continuó Fernando Alonso antes de que se le propusiera como objetivo hacer la pole position. "Ya veremos, mañana jugaremos todos, pero deberíamos ser uno de los candidatos".

"Creo que durante la temporada habrá altibajos para todos, así que solo tenemos que ser constantes e intentar hacerlo bien cada fin de semana, aprovechando al máximo los puntos disponibles", explicó el español. "Sabemos que a veces ellos serán más rápidos que nosotros y otras veces nosotros seremos los más rápidos, solo falta sumar puntos".

