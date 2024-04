Domenicali responde a Alonso y Verstappen: "Si no quieres correr en F1..."

Después de varios intentos fallidos por diferentes razones, en este 2024 todo parece indicar que la F1 cumplirá su promesa de tener un calendario hasta un total de 24 grandes premios, que es lo máximo permitido por el actual Pacto de la Concordia entre los equipos y los responsables de la categoría.

Sin embargo, el hecho de contar con tantas carreras, que implican multitud de viajes y de carga para el personal que trabaja junto al Gran Circo, ha provocado quejas y críticas, con Fernando Alonso y Max Verstappen como dos de las caras más visibles.

Al preguntar por sus quejas, en la Fórmula 1 parece que no quieren escucharlas, o al menos así lo demostró Stefano Domenicali, CEO de la categoría, en declaraciones a Sky F1 Sports: "Creo que 24 es el número ideal por ahora. La buena noticia para este año es que me he comprometido con los equipos y el promotor a anunciar el calendario mucho antes de lo habitual, para que todos estén preparados".

Cuando se le mencionó al italiano el hecho de que los pilotos más veteranos comparaban los calendarios de sus inicios y los de ahora, tuvo muy clara su respuesta y aseguró que no están obligando a nadie a quedarse en su competición.

"Creo que 24 es mejor que 12. Hablo con ellos [los pilotos], si quieres pilotar aquí, puedes hacerlo todos los días, si no quieres correr en la Fórmula 1, no tienes que hacerlo".

Stefano Domenicali cree que los pilotos se deben a los aficionados, que quieren más fines de semana de carrera para poder ver a sus ídolos en acción durante más tiempo, por lo que considera que no son correctas sus quejas sobre un calendario cada vez más amplio.

"Es una cuestión de respeto hacia la afición, porque quieren verles competir. Es algo que es nuestra responsabilidad, ante todos nuestros aficionados, ante nuestros socios, ante nuestros promotores, nuestros patrocinadores y nuestros intermediarios".

"Es la magia del deporte en el que vivimos porque necesitamos héroes que disfruten lo que hacen. Y seguro que lo disfrutan", concluyó Domenicali.

Además, desde la propia Fórmula 1 han reconocido que de cara al futuro Pacto de la Concordia, que debería entrar en vigor a partir de la temporada 2026, tienen como objetivo aumentar el límite de carreras establecidas para un mismo año, un claro signo de que desea ir más allá de 24 grandes premios.

