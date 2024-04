El Pit Walk de los aficionados en el GP de España de F1 cambia de formato

El Circuit de Barcelona-Catalunya se prepara para recibir con sus mejores galas a la Fórmula 1, porque del 20 al 23 de junio de 2024 se celebrará el Gran Premio de España, y como ya se anunció para el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, habrá un Pit Walk para los aficionados durante la jornada del jueves para poder pasear por el pitlane y ver a los equipos mientras trabajan antes del inicio de la competición.

Eso permitirá a los seguidores que se animen a visitar las instalaciones del trazado catalán y conocer a los protagonistas a pocas horas de que salgan al asfalto. La actividad se realizará el 20 de junio a partir de las 17:30h de la tarde hasta las 19:30h, aunque con un aforo limitado a 3.000 personas, algo que se hace así para garantizar la seguridad de todas las personas que accedan al recinto.

No te pierdas las fechas de las carreras de Fórmula 1: Fórmula 1 Calendario de F1 2024: carreras, fechas y circuitos de la temporada

El circuito implantará un nuevo sistema en el que, para poder disfrutar del evento, se deberá adquirir la entrada de Pit Walk en el portal de tickets de la pista, aunque eso no tendrá ningún coste adicional y se hará a través de la aplicación de un código promocional con el número del código de barras de las entradas, mientras que los abonados del Circuit de Barcelona-Catalunya utilizarán su DNI, con letra incluida, para ello.

Para conseguir uno de los pases, los aficionados podrán estar en una cola virtual una hora antes de la salida a la venta el 14 de mayo a las 09:00h de la mañana, y una vez que se asignen esas 3.000 entradas, ya no habrá más. Por lo tanto, quienes no consigan el Pit Walk, pese a tener un sitio asegurado en el Gran Premio de España 2024 de Fórmula 1, no podrán acceder a la actividad.

Quienes dispongan de una entrada, podrán acceder a través de la Puerta 3, ubicada detrás de la Tribuna Principal, a partir de las 17:00h, y desde ahí, cruzando la puerta de la pista entre las Tribunas J y K, se podrá entrar a pie en el pitlane hasta las 19:30h, cuando la jornada del jueves acabe.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!