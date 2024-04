"Ese es el típico Alonso, realmente estaba tratando de colarse ahí"

Las dos parrillas de las carreras del GP de China fueron muy diferentes. La lluvia en la clasificación sprint dejó una parrilla más desordenada para el sábado que la del domingo, ya con menos sorpresas. Sin embargo, ambas tenían algo en común: Alonso se clasificó tercero tanto en mojado como en seco, en segunda fila.

Desde ahí, en la carrera sprint se colocó segundo tras el fallo de Lando Norris, y reveló que durante un momento se vio pasando a Lewis Hamilton para colocarse en cabeza. El domingo, en la salida adelantó a Sergio Pérez y pareció disputarle el liderato a Max Verstappen, y explicando cómo lo vio, dijo: "Sí, el día anterior, lo mismo con Lewis, yo era segundo cuando Lando se salió y dije, 'vale, puede que intente liderar la carrera al menos una vuelta'. Esta vez he adelantado a Checo y he pensado, 'vale, lo volveré a hacer', pero no he tenido opción ni oportunidad. Espero que sea pronto".

La última vez que Fernando Alonso lideró una carrera fue en el GP de Arabia Saudí 2023, la segunda carrera del pasado campeonato, y el domingo en el Circuito Internacional de Shanghai explicó cómo confiaba en las condiciones climatológicas para volver a hacerlo.

"La dirección del viento ha cambiado esta mañana y en las curvas 1 y 2 soplaba viento en contra. Así que sabía que si estaba en paralelo a alguien en las curvas 1 y 2, tenía la oportunidad de atacar, por lo que fui muy agresivo", dijo Fernando Alonso.

Cuando se le preguntó por esa salida en la carrera principal Mike Krack, director de Aston Martin, sonrió: "Sí. Ese es el típico Fernando, ya sabes, realmente estaba tratando de colarse ahí. Y si, creo que también si hubiera habido una posibilidad, lo habría intentado".

Sin embargo, pasados los primeros giros, el ritmo puro de cada coche aparece y se escapan las oportunidades de terminar más arriba. Así lo ve Krack: "Por otro lado, creo que una vez más, demuestra que si empiezas bien desde delante y tienes un buen coche, será difícil no conseguir esa posición al final. Eso realmente nos muestra que necesitamos trabajar en nuestro ritmo de carrera. Tenemos buenos comienzos, ya lo habíamos visto, así que tenemos que conseguir poder acabar con mejores resultados".

Fernando Alonso se mostró de acuerdo: "Luego, al final, vuelves a tu posición natural, que son la novena y la décima plaza".

Y lamentó que continué la tónica de estas primeras cinco carreras, con buenas sesiones de clasificación pero peor ritmo en carrera, al contrario que en 2023: "Seguimos repitiendo las mismas cosas, pero vemos cada domingo que somos el quinto equipo más rápido. Por la razón que sea, los otros no consiguen las mejores vueltas el sábado, nos clasificamos delante de ellos y luego está esa lucha todos los domingos. Así que vamos a ver si podemos mejorar el coche".