Aston Martin justifica por qué protestó contra Ferrari en China

El objetivo de Aston Martin al protestar el resultado de la clasificación contra Ferrari era simplemente conseguir que se aclararan algunas cosas a este respecto, como defiende el ingeniero jefe Tom McCullough.

Aston Martin había presentado una protesta contra el resultado tras la clasificación en China porque consideraba que Carlos Sainz y Ferrari habían infringido el artículo 39.6, según el cual no se le debería haber permitido seguir disputando la sesión tras su accidente y detenerse en pista.

Según Aston Martin, eso era responsabilidad del director deportivo Andy Stevenson, que ya había conseguido apelar con éxito otras decisiones en la F1. "Se sienta a mi lado en el muro de boxes y conoce el reglamento al dedillo, es como una enciclopedia", explicó McCullough. "Lleva tanto tiempo en esto que lo estudia, siempre está en conversaciones con el equipo de ingenieros, el departamento jurídico y los responsables de las reglas del deporte, y entiende perfectamente las reglas".

"Él fue el que en el momento en que apareció en el sistema de mensajería oficial que un coche se había parado, recordó el artículo 39.6 - yo ni siquiera recordaba ese artículo - y dijo 'no puede...'".

"Siempre estamos desde nuestro lado, el lado de la ingeniería, pensando en cuántos juegos de neumáticos, ya sabes, calculando el riesgo y recompensa, etc. Así que nos quedamos un poco sorprendidos, por eso protestamos, sólo para aclarar las cosas".

¿Quién es Andy Stevenson?: Fórmula 1 El tiburón de los despachos de Aston Martin que ha dado 5 puntos a Alonso

La FIA rechazó la protesta, y al equipo británico no le queda otra que seguir adelante: "Tuvimos mucho debate con los comisarios y tenemos que respetar las decisiones a las que han llegado, pero esperemos que se aclare y el reglamento sea menos ambiguo en el futuro, porque está bastante claro en el sistema de mensajería que el coche se detuvo. Y ese artículo, el 39.6, dice que ese coche no debería seguir participando en la clasificación. Así que eso se arreglará en el futuro".

El del sábado del GP de China fue un día ajetreado para Aston Martin, que antes de esa apelación tuvo que ir a comisarios cuando a Fernando Alonso le investigaron por tocarse con Carlos Sainz en la carrera sprint disputada en la madrugada de España.

McCullough lo definió como una buena "batalla dura, un incidente de carrera", y cree que la F1 lanzó un mensaje erróneo sobre lo que debe ser una carrera sprint: "Creo a los aficionados les gustó esta carrera sprint, estoy seguro de que fue buena. Fue emocionante incluso de ver, a pesar de que al final no puntuamos. Pero si queremos que el sprint sea un sprint, y que la gente corra duro, y que sea un espectáculo, además de sumar puntos, no quieres que la gente piense, 'oh, tengo que tener mucho cuidado, puede que me penalicen en la parrilla para la próxima carrera' - y al final lo de Fernando y Carlos fue una buena batalla de ver, ¿no? Así son las carreras".

Aunque los 10 segundos de penalización que impusieron a Alonso no le afectaron (había abandonado la carrera sprint), sí afecta más los tres puntos de penalización en la Superlicencia. "Me decepcionó ver eso", admite McCullough, "pero al final ya sabes, los comisarios son los que toman esa decisión. Tienes que respetar eso. Pero sí, a veces las sanciones son duras, y me pareció que en ese caso era duro".

Tras el toque con Sainz, Alonso fue a boxes con un pinchazo y parecía volver a salir, pero luego volvió para retirarse. Explicando esa decisión de intentar seguir pese a que era evidente que ya no había nada que ganar, McCullough remató: "Estábamos muy interesados en verlo porque obviamente cuando tienes un toque no sabes cómo de dañado está el coche realmente. Y pensamos 'vamos a salir, vamos a hacer una práctica de parada en boxes', que siempre estamos hambrientos por hacer. También hacer un cálculo de pérdidas en boxes, porque hemos corrido aquí desde 2019, y en un evento sprint había sido muy difícil hasta es momento obtener un buen cálculo de pérdida en boxes".